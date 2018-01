Rolando Hanglin no estará más en Radio 10

Luego de una década de estar el frente de RH en Radio 10, Rolando Hanglin fue despedido de la emisora. Tras una reunión con los directivos de la radio, al conductor le comunicaron que seguirá solamente hasta fin de enero por una cuestión de rating.

No obstante, de momento el aviso fue solo oral, ya que Rolando contó que no le enviaron ningún telegrama o notificación. A su vez, reveló que en los días previos le había dicho que el rating no era lo importante. Es por eso que el conductor cree que hay otras cuestiones detrás del despido.

“Evidentemente mis opiniones pro Macri también han molestado, me tomé la libertad de decir algunas cosas porque tenía ganas”, expresó Hanglin.

Esta decisión, en medio de la crisis del ex Grupo Indalo, su suma a los resonantes despidos de C5N (señal de cable del mismo grupo empresario), como lo fueron los de Víctor Hugo Morales y Roberto Pettinato entre otros.

Aunque todavía no sabe qué será de su futuro laboral, el conductor se presentará todos los martes en el Maipo Kabaret con el stand up El Veterano Divorciado, en el que habla del divorcio tras un casamiento demasiado joven.