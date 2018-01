Barrio Mollar I: Quejas por enormes pastizales

En pleno verano y en época de lluvias, los pastizales merecen ser controlados; mucho más si se trata de terrenos baldíos. Al parecer, a muchos propietarios de lotes de este atractivo barrio (en algunos casos con construcciones bastantes costosas), esto parece no preocuparles demasiado.

Justamente la difusión de una campaña contra el dengue hace hincapié en la importancia de mantener el pasto corto en las viviendas para que no proliferen las larvas de los mosquitos y otras alimañas. Vecinos de Mollar I se contactaron con El Tribuno y se mostraron preocupados por la situación. José Luis, que tiene su casa en la zona del segundo espacio verde, explicó que sobre el final del barrio hay dos flamantes dúplex a la venta por una inmobiliaria y están rodeados de malezas. Al lado de estos inmuebles se puede apreciar una verdadera selva de yuyos. "Ya vimos salir varias víboras de ese lugar y representa un verdadero peligro, sobre todo para nuestros niños. Según me contaron, ese terreno pertenece a la misma inmobiliaria. Me comuniqué con la administración de la urbanización de Mollar por este asunto y se lavaron las manos, me dijeron que mucho no pueden hacer. Lo que más me irrita es que al momento de comprar mi lote, nos pusieron varias exigencias de protocolo que había que cumplir a rajatabla pero desde hace un tiempo que en el barrio hay terrenos abandonados y ellos no hacen nada para intimar a los dueños para que los limpien", enfatizó el vecino.

En tanto, Francisco, otro habitante del barrio, acotó: "La mayoría de los vecinos tratamos de mantener el pasto corto pero resulta que cerca de nuestras viviendas siempre hay uno que no le importa tener su terreno de manera impresentable. Lo que más sufrimos somos los del fondo del barrio. La administración que vende los terrenos dice que la Municipalidad de Cerrillos es la que tiene que intimar a los dueños de lotes baldíos y multar si no cumplen, pero en definitiva todo sigue igual. Hace un par de meses hasta hubo robos acá y tener estos terrenos con tremendo pastizales altos nos perjudica", finalizó

El pedido de los vecinos en definitiva es que la administración de la urbanización Mollar I se ponga firme con aquellos que no limpian sus terrenos y que por lo menos interceda ante las autoridades pertinentes.