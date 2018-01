No se inauguró y ya se hundió parte del Corredor de la Fe

A pesar de no estar aún inaugurado, se hundió una parte del Corredor de la Fe. Se trata del tramo comprendido entre la calle Juramento, entre Caseros y España.

Esta mañana, se vio a los obreros levantando a fuerza de pico los adoquines que ya estaban colocados. Necesitaban despejar la calle para compactar con otra máquina el suelo para nuevamente volver a ubicarlos. Esto, debido al hundimiento que se observó en esa intersección del paseo que se construye desde el año pasado.

Los vecinos están molestos por los inconvenientes que les trajo la obra: les cuesta llegar a sus hogares y no pueden ingresar ni salir con autos.

Los comerciantes expresaron más críticas. Leticia Arévalo afirmó que sus ventas bajaron considerablemente desde que comenzaron a trabajar. El hundimiento caldeó aún más los ánimos.

Pedro Manzur es el propietario de la empresa a cargo de la obra, Premoldeados del Norte. Conversó con El Tribuno y afirmó que el problema se debió a que "Aguas del Norte en dos meses no cumplió con el empalme de cañerías que debía hacer". Decidieron avanzar de todos modos con la obra. Cambiaron los tubos de agua y posteriormente adoquinaron. Luego, Aguas del Norte realizó el empalme para poner en funcionamiento las cañerías nuevas. "En ese momento se rompió un tubo viejo. Esto provocó una filtración de agua que no llegó a verse en la superficie e hizo que el terreno cediera", explicó.

La fecha de entrega del corredor es en abril. "Ya está resuelto el problema. La obra aún no está entregada y son cosas que pueden pasar", afirmó el empresario. Y aseguró que una vez que se entregue el trabajo "damos un año de garantía".

La obra es parte del plan de reordenamiento integral del casco histórico de la ciudad. Son 65 cuadras que se realizarán en ocho etapas, este tramo es el primero. Es financiado con fondos nacionales, con una inversión inicial de $300 millones.

El problema de los planos

Desde la empresa a cargo de la obra aseguran que uno de los mayores inconvenientes para cumplir con los plazos de entrega se deben a incumplimientos de Edesa y Aguas del Norte. “Las empresas se demoran en hacer su trabajo y nos retrasan el nuestro”, dijo Pedro Manzur, propietario de Premoldeados del Norte. No se refiere solo a los trabajos que deben coordinar con las empresas proveedoras de servicios públicos, sino también a los planos, que no serían reales. Puso como ejemplo que en el pasaje Zorrilla encontraron cables de luz que no figuraban en el plano que Edesa les entregó. “En los planos figuraban cantidades y profundidades que en la realidad no se correspondían. Eso cuando hacemos la obra trae muchos inconvenientes”, afirmó. Justificó que, por temor a dejar sin servicio público, decidieron no emplear máquinas pesadas en esta obra.