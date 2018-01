VIDEO: El gesto del Pipita Higuaín que emocionó a toda Italia

Todo comenzó cuando al Pipita Higuaín lo llamaron para proponerle participar de uno de los programas más populares de toda Italia y sorprender a Luigi, un fanático suyo y de la Juventus. Ahí, también se enteró de que el joven había perdido a un hermano en el 2017 y que juntos soñaban con conocer New York, en los Estados Unidos.

Así, llegó el día. Y el Pipita apareció en el estudio para emocionar a Luigi y a sus padres, cómplices de la sorpresa preparada para su hijo. La cara del chico lo decía todo. Y ni hablar cuando el delantero de la Selección Argentina le obsequió la número 9 de la Vecchia Signora, que ahí mismo le autografió.

Pero faltaba más. Sí, un gesto con el que Higuaín se robó el corazón de todo el público. ¿Qué hizo? Le regaló dos pasajes desde Turín a New York, para que Luigi pueda cumplir el sueño que compartía con Salvatore, su hermano. ‘Te traje algo ya que sos un gran fanático de la Juventus, una camiseta y además dos pasajes para que vayas a New York. Era tu sueño poder ir con tu hermano, pero podes ir con tu mujer y tu hermano seguro estará acompañándote”, le dijo el Pipita. Y mientras los aplausos bajaban y Luigi no podía parar de llorar, agregó: “Donde vayas, él siempre te acompañará”, un gesto que emocionó a toda Italia y del que se está hablando todavía. ¡Grande Pipita!