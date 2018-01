Susana Giménez con una causa juidicial por culpa de Maradona

Por un error de su estrategia de defensa admitió que fue notificada de que debía abstenerse de nombrar a Diego Maradona y referirse a su vida privada antes de entrevistar a Claudia Villafañe. Pero igual lo hizo y ahora el expediente sigue su marcha, más allá de que el abogado de El Diez, Matías Morla, aclaró que ella no debería seguir involucrada.

Lo curioso de la presentación es que compara que los denunciantes quisieron ponerle un bozal “como el que se les coloca a los perros en el hocico para que no muerdan”, denuncia textual.

La batalla continúa entre Diego Maradona (57) y Claudia Villafañe (55). En diciembre hubo un nuevo round cuando la justicia imputó a la conductora star Susana Giménez, por la entrevista que le realizó en su programa a la ex de El Diez a fines de junio cuando había una orden judicial que decía que se abstuvieran de nombrarlo y referirse a situaciones de su intimidad.

La verdad es que los abogados de Diego con Matías Morla a la cabeza, tenían todas las intenciones de que la diva de los teléfonos quedara desvinculada del expediente, es decir sobreseída, pero Su presentó un descargo de nueve páginas que la terminó involucrando aún más porque ratifica que recibió la notificación en su casa donde decía expresamente que no debía nombrarlo a él ni a su hijo Dieguito Fernando, ni tampoco ventilar cuestiones de su vida privada.

El tema es que al admitir que leyó la cédula judicial y hacer caso omiso a lo que decía, se colocó indefectiblemente sin quererlo bajo la figura de desobediencia, por eso la fiscal recientemente le negó el sobreseimiento y habrá que esperar a que termine la feria judicial para ver que se determina respecto a la diva.

“Nosotros teníamos toda la intención de que la señora Susana Giménez quedara fuera de este tema, pero lo cierto es que por un error estratégico de sus abogados defensores, ella quedó involucrada. Entonces, por más voluntad que pongamos, la causa sigue y veremos cómo termina, aclaró Morla.

De ahora en más, feria mediante, el juez Mariano Schaner deberá resolver como continúa la cuestión, que promete ser intrincada y muy mediática para la diva.