Urtubey: "Hay que plantear qué es ser peronista en el Siglo XXI"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que el peronismo "no tiene que obsesionarse tanto en encontrar un candidato en el corto plazo" de cara a las elecciones de 2019 y que "hay que plantear que es ser peronista en el siglo XXI", a la vez que auguró que la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, estará ese año "en su propio espacio, seguramente mucho más chico que el actual".

"El peronismo no tiene que obsesionarse tanto en encontrar un candidato en el corto plazo. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ser competitivos, es empezar a mostrar un peronismo racional, ordenado, institucionalizado, que no boicotee al Gobierno, que colabore y plantee instancias superados y no contradicción permanente. Y después, recién en 2019 discutamos nombres", sostuvo el mandatario norteño.

En diálogo con Radio La Red, el referente del PJ aseguró que "el peronismo tiene que plantear una renovación no sólo de nombres, sino también de prácticas políticas".

"Porque si lo seguimos haciendo con la misma gente y de la misma manera que antes, no esperemos un mejor resultado", advirtió el salteño.

En ese sentido, remarcó que la elección presidencial de 2019 "definitivamente se pierde" para el justicialismo con la inclusión de la exjefa de Estado.

"Para mí, lo más importante es saber qué es lo que podemos proponer. Si pretendemos hacer un rejunte de dirigentes para ir amontonados a una elección, eso de movida te dice que perdiste", agregó Urtubey, que la semana próxima viajará junto al presidente Mauricio Macri al Foro Económico Mundial de Davos.

Consultado sobre en qué lugar estará Cristina Kirchner el año próximo, el gobernador norteño señaló que "ella apeló a una construcción política propia, de un tinte claramente personalista y autorreferencial".

"Estará en su propio espacio, seguramente mucho más chico que el actual", remarcó el referente peronista.

Y concluyó: "Hay que romper algunos preconceptos, como el de que si todos los peronistas nos unimos, ganamos. Hay que empezar a pensar que quien resuelve es la gente, no los dirigentes. Si nos unimos todos los dirigentes, pero no le decimos a la gente algo que haga que confíe en nosotros, no nos va a votar. Hay que recuperar la identidad peronista y eso no es ir a un decálogo de viejas prácticas de hace varias décadas. Hay que plantear qué es ser peronista en el Siglo XXI".