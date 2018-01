Honda tiene sus esperanzas firmes en Kevin Benavides

El rally Dakar es la competencia más dura del planeta y, por eso, cualquier cosa puede ocurrir en cuestión de horas. El piloto salteño Kevin Benavides lo sabe más que nadie; el lunes llegó a su ciudad natal a 22 segundos del puntero, el martes se perdió mientras lideraba rumbo a Belén y quedó a más de 41 minutos del nuevo cabecilla en motos, pero ayer, en solo una etapa (de Belén a Fiambalá), le recortó un poco menos de 10 minutos y está a 32 minutos de quedar en la cima. Todo puede suceder y más si faltan tres tramos durísimos.

Su equipo, el Monster Energy Honda, tiene sus esperanzas firmes en el salteño y así lo sostuvo el team manager de la marca japonesa, Raúl Castells, a El Tribuno. “Kevin aún puede ganar el Dakar”, soltó.

En el búnker de HRC en Chilecito, La Rioja, donde la asistencia tuvo que esperar durante toda la jornada para partir a San Juan, el equipo se mostró aliviado por el gran trabajo de Benavides, quien llegó segundo en la etapa por detrás de Toby Price, a 1m38s, y en esa misma ubicación quedó en la general, a 32 minutos exactos del austríaco Matthias Walkner. El salteño, por su parte, tuvo que dejar su moto en el parque cerrado de Fiambalá, ya que se trató de una etapa maratón.

Castells fue consultado por la estrategia que tendrá Honda a partir de ahora, ya que Benavides quedó entre dos hombres de KTM, Walkner y Price (que está tercero), y dijo: “Por supuesto que la tenemos pero no te la diría, aunque la estrategia real es ganar el Dakar”.

“Las esperanzas están intactas, no caben dudas, hemos venido aquí con un claro objetivo y lucharemos hasta el último día”, agregó Castells sobre las posibilidades que tiene Honda, tras el problema de navegación que tuvieron Benavides, Price, Antoine Meo y otros, en el waypoint 7 catamarqueño.

Sobre eso, comentó: “Estamos analizando qué es lo que pasó exactamente, vamos a evaluarlo y hablaremos con la organización”. Y añadió: “Todavía no presentamos nada, lo estamos hablando”.

Sobre lo que queda (San Juan-Córdoba y Córdoba-Córdoba), el team manager indicó: “Todas las etapas son claves, en todas han pasado cosas en este Dakar y no se puede descartar ningún piloto, ni ninguna etapa”. Ayer, pese a la gran remontada de Benavides, Honda sufrió otra cachetada, ya que Joan Barreda Bort decidió abandonar a causa de diferentes lesiones que arrastra.

“Es una lástima lo que ha pasado con Joan porque ha probado hasta el último, llegó tocado de la muñeca, se hizo daño en la rodilla y hoy (por ayer) su cuerpo dijo basta. ‘Chapeau’ por él porque ha probado hasta el final”, dijo Castells.

El caso del salteño fue, en cambio, una tranquilidad para la marca asiática. “De Kevin estamos contentos, está haciendo un Dakar de libro, muy tranquilo. Estaba más convencido días atrás pero ayer (por el martes) tuvo el problema de haberse perdido y contra eso no se puede hacer nada, pero aún puede ganar”, analizó.

Finalmente, Castells reconoció que más allá de la bronca de haberse alejado de la punta, el mayor de los Benavides se mostró muy preocupado por el abandono de su hermano Luciano, quien se cayó de la moto rumbo a Belén. “Estuvo bajoneado hasta que se enteró de que no era nada grave y se calmó”, concluyó.