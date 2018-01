Se completó el partido pendiente y quedó definido el fixture para Gimnasia

Chaco For Ever y Crucero del Norte igualaron sin goles. Por ende, el albo recibirá al colectivero y visitará al albinegro en el reducido de la segunda ronda. Mirá el fixture definitivo.

El partido entre Chaco For Ever y Crucero del Norte por la undécima fecha del Federal A, que había sido suspendido el año pasado por serios incidentes provocados por hinchas chaqueños, se reanudó ayer a puertas cerradas en el estadio de Boca Unidos de Corrientes y terminó en un parsimonioso 0 a 0 que dejó mejor parado al albinegro. Con la igualdad, For Ever finalizó segundo en la primera ronda, con 31 unidades, y en el octogonal de la zona campeonato disputará 4 partidos de local y 3 de visitante. Gimnasia finalizó tercero con 29 y Crucero cuarto con 28. Con este resultado se confirmó que el albo recibirá a Crucero en la cuarta fecha y visitará a Chaco en la quinta.



El fixture del octogonal para Gimnasia

1º fecha (04/02/2018)

Chaco F.E. vs. Def. Belgrano

Centr. Córdoba vs. Crucero

Sp. Belgrano vs. Gimnasia

Sarmiento vs. Unión Sunch.

2º fecha (11/02/2018)

Sarmiento vs. Chaco F.E.

Unión (S) vs. Sp. Belgrano

Gimnasia vs. Cent. Córdoba

Crucero vs. Def. Belgrano

3º fecha (18/02/2018)

Chaco F.E. vs. Crucero

Def. Belgrano vs. Gimnasia

Central Córdoba vs. Unión

Sp. Belgrano vs. Sarmiento

4º fecha (25/02/2018)

Sp. Belgrano vs. Chaco F.E.

Sarmiento vs. Cen. Córdoba

Unión (S) vs. Def. Belgrano

Gimnasia vs. Crucero

5º fecha (04/03/2018)

Chaco F.E. vs. Gimnasia

Crucero vs. Unión (S)

Def. Belgrano vs. Sarmiento

C. Córdoba vs. Sp. Belgrano

6º fecha (11/03/2018)

Cen. Córdoba vs. Chaco F.E.

Sp. Belgrano vs. D. Ramallo

Sarmiento vs. Crucero

Unión (S) vs. Gimnasia

7º fecha (18/03/2018)

Chaco F.E. vs. Unión (S)

Gimnasia vs. Sarmiento

Crucero vs. Sp. Belgrano

Def. Belgrano vs. C.Córdoba