Zaira Nara, durísima con Maxi López por sus insultos a Wanda

El escándalo volvió a reinar entre Maxi y Wanda Nara luego de conocerse unos tremendos audios en los cuales se lo puede escuchar al deportista insultar fuertemente a la rubia. Pero este martes, en Morfi a la mañana, programa que Zaira Nara co conduce junto a Gerardo Rozín, la hermana de Wanda hizo su debido descargo en el marco del escandaloso material salido a la luz: ‘Partiendo de la base, no me parece que estos audios se publiquen, tampoco me parece que nosotros lo hablemos. Es algo que está en todos lados, por eso no voy a decir ’no hablemos de algo que está en todos lados’, pero a mí realmente me duelen. Me duele ver a mi hermana mal, me duele que sea el padre de mis sobrinos‘.

‘Sé cosas tan íntimas que es como muy fino el hilo. Me dan ganas de contar un montón de cosas como si estuviera sentada en el living de mi casa y no lo estoy‘, agregó. ‘Ojalá esto pueda ayudar, no sólo a ellos, y por mis sobrinos digo, sino al resto de las parejas. Hay que denunciarlo porque esto pasa a otro nivel de si te llevás bien o no te llevás bien con tu ex. Cuando hay chicos en el medio y una agresión que ya sobrepasa todos los niveles, hay que hacer algo y que la Justicia esté atenta a esto‘, continuó.

Cuando le preguntaron si había sido Wanda la que había difundido los audios, Zaira mostró los dientes: ‘¿Quién se detiene a decir ’Wanda lo filtra’? Primero encargate de escuchar el contenido. Si ya estás escuchando el contenido, creo que pasa a un último plano quién lo filtró‘.

‘Como hermana, primero le pregunté si hizo la denuncia y segundo le dije ’¿cómo puede salir este audio?’ pero porque me parece que también ayuda a lastimarla a ella, no sale beneficiada. Acá lo único que la puede ayudar es la Justicia. Lamentablemente ella sufre más cuando estamos todos hablando de esto porque lo sigue escuchando y se sigue mediatizando una situación que es dolorosa para ella y para toda la familia‘, concluyó Zaira Nara.