Le robaron a Cande Tinelli en un restaurante de Punta del Este 

Candelaria Tinelli no pasó un buen momento durante sus vacaciones en Punta del Este. Según denunció la artista, le robaron la cartera y la maltrataron en un famoso restaurante de Punta del Este. En las redes sociales, Cande hizo un fuerte descargo en el que aprovechó para advertirle a sus seguidores que no asistan al local, de nombre “No me olvides”, ubicado en Manantiales.

“Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante ’No me olvides’ en Manantiales. Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable”, expresó la hija de Marcelo.