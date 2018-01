Macri resaltó el potencial de litio pero sin obras se perderá

Ayer, desde Catamarca, el presidente Mauricio Macri aseguró que, en cinco años, el país "será el proveedor más importante de litio a nivel mundial". En base a proyecciones oficiales, el jefe de Estado estimó que la participación de Argentina en los mercados internacionales del mineral estrella del momento podría crecer del 16 al 50%, con los proyectos que se desarrollan en los salares de Salta, Jujuy y Catamarca.

Tras recorrer las obras de una planta depuradora que se construye en Valle Viejo, junto a la gobernadora Lucía Corpacci y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el mandatario remarcó la importancia que revisten las obras viales y ferroviarias proyectadas en el marco del Plan Belgrano para que las provincias norteñas puedan sacar sus producciones.

El departamento Los Andes, en el oeste salteño, tiene 31 de los 53 proyectos de litio a los que aludió Macri, pero dos corredores claves de la actividad minera de la región -la ruta nacional 51 y el ramal ferroviario C14- quedaron marginados en el Presupuesto nacional del trienio 2018-2020.

La recuperación de los ramales C13 y C14 desde General Gemes hasta el paso internacional de Socompa, una obra de $2.756 millones, fue reprogramada para 2021 y su ejecución dependerá del interés que pueda despertar en inversores el nuevo esquema de participación público privada (PPP).

Del mismo sistema de contratación, y no de la inversión directa del Estado nacional, dependerá también la pavimentación de la ruta 51, desde San Antonio de los Cobres hacia el paso internacional de Sico.

Disputa territorial

En el Salar del Hombre Muerto, pilar de la producción de litio, Salta y Catamarca mantienen una antigua disputa territorial que el Congreso sigue sin resolver. El diferendo trabó más de una concesión en el borde limítrofe de los departamentos Los Andes y Antofagasta de la Sierra, donde Minera del Altiplano también quedó envuelta en un conflicto judicial con la Provincia.

En la zona del litigio, la subsidiaria del grupo norteamericano FMC extrae desde hace más de 25 años el litio que se procesa en la ciudad de General Gemes y se exporta a Estados Unidos, Japón, China y otros países.

Desde 1990, por un precario consenso, Minera del Altiplano tributó el canon correspondiente por sus extracciones en Catamarca. Con los años, las explotaciones iniciadas en el sur del Salar del Hombre Muerto fueron extendidas hacia el norte, con nuevos yacimientos, como los denominados Litio 1 y Litio 2.

En 2010, el recientemente fallecido juez de Minas de Salta Daniel Marchetti dictaminó que FMC Minera del Altiplano debía tributar en Salta las regalías por esas minas, tras concluir que estaban establecidas en áreas del departamento Los Andes. La empresa objetó la competencia del juez, pero la Corte salteña, a fines de 2012, rechazó su planteo y reafirmó los derechos territoriales desconocidos.

Por la misma senda, Eduardo Brizuela del Moral, exgobernador de Catamarca, había denunciado a la Provincia de Salta ante la Corte Suprema por supuestas "violaciones territoriales". Sin esperar el veredicto, el antecesor de Corpacci avanzó con destacamentos policiales e hizo señalizar como catamarqueñas áreas de la jurisdicción municipal de Tolar Grande.

En octubre de 2015, la Corte Suprema declaró su incompetencia y ratificó que es el Congreso de la Nación el que debe zanjar el diferendo.

El máximo tribunal ya se había pronunciado en 1985 por Diablillos y en 1987, por el Salar del Hombre Muerto. Ambos fallos favorecieron a Salta por los antecedentes de posesión acreditados en la zona.

Catamarca insiste en que la precaria línea divisoria establecida por decretos de facto, hace más de 70 años, está legalmente definida. Salta plantea que esa línea transitoria está desplazada 10 kilómetros hacia el norte y espera por su definitiva delimitación en el Congreso.

El largo conflicto tiene sus raíces en el desmembramiento del Territorio Nacional de Los Andes. Esos suelos habían sido incorporados a la República en 1900, pero esa ley fue derogada en 1943 y los suelos terminaron divididos en tres fracciones, luego anexadas a los actuales departamentos Susques (Jujuy), Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Tras el desmembramiento, Salta presentó reclamos por antiguas posesiones acreditadas en la franja fronteriza con Catamarca y esas demandas son las que reconoció la Corte Suprema en 1985 y 1987.

El litigio del Salar del Hombre Muerto y el deplorable estado de la ruta 51 y el ramal C14 son sensibles materias pendientes que deben atenderse para evitar que muchos de los proyectos que hoy están focalizados en la Puna argentina terminen en saco roto, en meras especulaciones bursátiles o concretados en Chile. El país trasandino tiene un formidable potencial y otras naciones, como Australia y China, empezaron a aprovechar sus cuantiosas reservas de litio en roca con nuevas tecnologías, como advirtió el geólogo salteño Ricardo Alonso en recientes publicaciones científicas. No alcanzan las buenas intenciones para traducir el potencial de la Puna en crecimiento económico y social.

Proyectos avanzados

El país produce hoy 40.000 toneladas anuales de litio. Se espera llegar a 130.000 toneladas, en cinco años.

La canadiense Enirgi Group (ADY Resources) destinaría US$ 720 millones a la construcción de la planta procesadora de litio más grande del mundo en Salar de Rincón (Salta).

En el proyecto Sales de Jujuy (del Grupo Orocobre) se desembolsarían US$ 200 millones para instalar otra planta.

Exar comprometió US$ 500 millones en Cauchari-Olaroz.