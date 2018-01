Subirá la tarifa, pero habra descuentos en San Luis

Algunos de los vecinos que se comunicaron a El Tribuno para reclamar por el servicio de agua potable se quejaron porque percibieron un aumento en la última boleta. Con respecto a esto, el titular de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, reconoció que hubo un incremento este mes pero atado por inflación. Se trata de una actualización del 18,4%.

La compañía espera que el Ente Regulador le apruebe otro incremento, que sería del 21,9%. La audiencia pública se realizaría los primeros días de febrero y se facturaría la suba en marzo.

Con el incremento, Aguas del Norte asegura que se cubrirán costos. La tarifa promedio actual, según la empresa, es de 180 pesos para el 80% de los usuarios de renta fija.

Al ser consultado sobre el pedido de reducción tarifaria para los vecinos que no tuvieron el servicio a fines de 2017, Paz Posse indicó que salió una resolución del Ente Regulador con descuento para los usuarios de acuerdo a los días que no tuvieron el servicio.

Sobre la situación actual, respondió: "Hay que ver cuánto es la afectación efectiva. El Ente determinará".

Desde el Ente informaron que se está analizando una reducción nueva para los vecinos de San Luis.

En diciembre pasado el Ente generó un expediente por la gravedad de la situación y analizó una posible multa cuando hubo roturas y problemas en tres acueductos.

"No hubo multa porque se trataron de casos fortuitos de fuerza mayor. No eran cuestiones que podían prevenirse ni preverse, ni que permitían acciones precautorias. El Ente evaluó y no vio que correspondía aplicar multa", culminó.

Un tanque que rebasó

Los vecinos de San Luis manifestaron ayer por la tarde su malestar y bronca porque un tanque rebasó y muchos de ellos no tenían agua.

“Vengo de una protesta porque no tengo agua y me encuentro con este panorama”, dijo una vecina muy molesta. “Esta es el agua que necesitamos tener todos los días”, agregó.

“Vemos cómo se derrocha el agua y se va entre las piedras del pavimento, mientras muchos no tienen servicio”, señaló otro vecino de Villa Rebeca.

La pérdida de agua se encuentra en un cruce, a 1 kilómetro de la ruta 51, camino a Colón. Otros barrios como Villa Juanita y Manjón Viejo, además de Tres Cerritos y Ferroviario, sufrieron cortes por reparación de válvulas y fallas en equipos de impulsión, respectivamente.