Cardona y Barrios quedaron muy comprometidos en el escándalo

Se les vino la noche a los colombianos. Edwin Cardona y Wilmar Barrios quedaron más comprometidos tras el escándalo nocturno que protagonizaron el último fin de semana en un edificio del barrio porteño de Puerto Madero.

Y no es un tema menor: están en uno de los clubes más poderosos del mundo, son titulares, reconocidos, mundialistas con la Selección de Colombia, pero eso no los hace “indestructibles”, y quedaron a las puertas de terminar “cesanteados” y presos.

La denuncia por violencia de género que enfrentan los puede sepultar y quedaron más expuestos con nuevos audios.

Mientras el abogado que los asiste, Miguel Ángel Pierre, desestimó que la voz del primer audio sea de Cardona, aparecieron nuevas pruebas auditivas que los complican.

Claro que después Pierri bajo el tono ofensivo al asegurar que ambos futbolistas “estarán a disposición de la Justicia”.

Luego del audio que se filtró en la tarde del martes, en el que se escuchaba a un hombre de acento colombiano intentar llegar a un acuerdo económico con una de las implicadas, se dieron a conocer otros dos del mismo tinte, aunque posteriores al primero.

El primero, que también sería de Cardona, dice: “Avisame si tu amiga las publicó o contó algo porque... para poder arreglar algo con ellas porque la verdad es que se me está viniendo el mundo encima. Entonces para ver si arreglamos algo y que ninguno salga afectado, por favor Cintia”.

El segundo, de igual tenor, asegura: “Amor sí pero vea, yo les pedí disculpas al final, ayúdenme... Se me va a dañar a mí todo, a ellos... Hágame el favor, Cintia. Hágame el favor, vea, hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea pues, pero ayúdeme, en serio. O sea, discúlpenos y encarecidamente pues, yo le pido disculpas y si es el caso le damos algo de dinero pero ayúdeme que se me viene todo el mundo encima”.

Lo cierto es que las mujeres que denunciaron a los jugadores señalaron ante la Justicia que los futbolistas las insultaron, golpearon y se negaron a pagarles el dinero establecido para un “show privado”.

Las denunciantes, identificadas como Cintia Susana Jiménez y Alexia (nombre artístico), son de nacionalidad argentina y peruana, respectivamente, ratificaron y ampliaron sus dichos ayer ante la Justicia, que en los próximos días podría citar a declarar a los jugadores involucrados.

En la fiesta, además de Cardona y Barrios, contra quienes pesan los cargos más graves, estaban Frank Fabra y el arquero juvenil Manuel Roffo. Los tres primeros fueron desafectados del primer equipo del mellizo Barros Schelotto que jugó anoche en Mar del Plata.

A Fabra lo señalan como uno de los testigos de los hechos denunciados, que deberá comparecer junto a Yaca, el peluquero de los futbolistas.

Pero la otra tormenta asoma. Es la del presidente Daniel Angelici, quien espera los resultados de la Justicia y a quien no le temblará el pulso para echarlos. Ya conoce de escándalos.

Otros grandes escándalos

Daniel Osvaldo (mayo de 2016)

Molesto por haber jugado poco ante Nacional por Libertadores, discutió con la dirigencia. Había sido descubierto fumando y el Mellizo lo “rajó” del club.

Ricardo Centurión (septiembre de 2016)

Ebrio, atropelló a dos personas y huyó. Tuvo hechos de violencia en Mar del Plata y hasta fue denunciado por violencia de género, entre otros escándalos.

Pavón y Silva (abril de 2017)

Transmitieron en directo el momento en el que estaban encerrados en el baño de la concentración fumando marihuana. Hubo un fuerte tirón de orejas.

Naithán Nández (enero de 2018)

El volante xeneize protagonizó un incidente y golpeó a un joven en un boliche de Punta del Este. Pidió disculpas y finalmente se levantó la denuncia.