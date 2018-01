Ronaldo fuera del Top 5 de los mejor pagados

¿Se imaginan un Real Madrid sin Crsitiano? Zidane no. Y es de suponer que muchos madridistas coincidirán con su entrenador, acostumbrados a ver al Madrid vivir de los goles del luso desde 2009... Hasta esta temporada. Sus escasos cuatro tantos en Liga coinciden con una petición de aumento salarial que el club, por ahora, no desea afrontar.

Cabe preguntarse hasta qué punto es justa y oportuna a reivindicación de Cristiano, renovado hace 14 meses hasta 2021, fecha en la que tendrá 36 años, a razón de 21 millones netos por temporada. En esa renovación se amplió el tiempo de vigencia del contrato entre el Madrid y su estrella, pero no se tocó el dinero.

Parece evidente que, menos de un año y medio después, las cosas han cambiado. Hay un punto de inflexión: el fichaje de Neymar por el Paris Saint Germain por 222 millones de euros. El fichaje más caro de la historia, que lógicamente llevó aparejada una fi cha a la altura: 36 millones de euros percibe Neymar por cada una de las cinco temporadas que tiene firmadas con el club parisino.

El movimiento de fichas ha sido el esperado. En Europa, su principal consecuencia ha sido la reciente renovación de Messi con el Barcelona hasta 2021 -misma fecha del fin de contrato de Ronaldo con el Madrid-, y un contrato al alza para premiar la fidelidad del argentino, que supo apurar al máximo los tiempos -hubiera quedado libre unas semanas después de la firma- para sacar el máximo rendimiento posible a su nuevo vínculo con el club azulgrana: 46 millones de euros por temporada. Más del doble de lo que percibe Cristiano, que le ha ganado a Messi las dos últimas Champions y los dos últimos Balones de Oro.

El otro elemento en esta compleja ecuación procede de Oriente. En concreto, de China, donde también atan a los perros con longanizas. El Shanghai Shenhua pagaba a Carlos Tévez 38 millones de euros por temporada poco menos que, como el propio jugador ha reconocido recientemente, al rescindir su contrato con el club chino, por estar ‘de vacaciones‘. El caso de El Apache no es aislado. Otros dos jugadores, el brasileño Oscar y el argentino Lavezzi, superan en el gigante asiático las ganancias anuales de Cristiano, con 24 y 23 millones de euros, respectivamente. Y Hulk (20 kilos anuales) le pisa los talones. Como, de vuelta a Europa, un jugador recién llegado a la élite, Kylian Mbappé, que gana 18 kilos al año en el PSG. Todos ellos conforman el ranking que enfada a Cristiano, y que puede hacer que la aventura del luso en el Madrid acabe antes de tiempo.