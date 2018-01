Ginóbili no ingresó al equipo de la Conferencia Oeste a pesar de haber sido el segundo jugador más votado por los fanáticos. Quedó detrás de Stephen Curry, pero ahora deben votar los DT, y puede estar en el banco.

“Manu”, afuera, no pierde las esperanzas en el Juego de las Estrellas

“El Pibe de 40” no tendrá el regalo merecido. A pesar del apoyo de los fanáticos en las redes sociales, “Manu” Ginóbili se quedará afuera del All-Star Game por la influencia de la prensa y sus colegas.

A pesar de haber conseguido 1.808.860 votos, hecho que le permitió ser el segundo más votado por los hinchas detrás de Stephen Curry, el bahiense no será de la partida en el Juego de las Estrellas porque no recibió el apoyo de los jugadores, ni de los periodistas especializados.

De todos modos, las esperanzas del argentino se instalarán en la posibilidad de incorporarse como suplente. Lo que en temporadas anteriores le hubiera significado la titularidad indiscutida, en esta edición tendrá que conformarse con la chance de ser uno de los relevos, en caso de ser seleccionado por el voto de los entrenadores.

La valoración que sumó cada jugador fue resultado del voto de las tres partes.

Anuncio oficial

La NBA anunció ayer a los cinco jugadores de cada conferencia que fueron escogidos en una votación tripartita entre los fanáticos, la prensa y los propios jugadores, para disputar el All Star-Game 2018 el 18 de febrero en el Staples Center en Los Ángeles.

A su vez, la elección se dividió en los jugadores de defensa y de ataque, para que se puedan armar dos equipos parejos en sus características. Kevin Durant, de Golden State Warriors, y Kyrie Irving, de Boston Celtics, fueron los únicos que quedaron primeros en los tres rankings, obteniendo así una valoración de 1 punto.

El jugador más escogido de la zona oeste por los fans fue Stephen Curry, de Golden State Warrios, con 2.379.494 votos, mientras que el de la zona este fue Lebron James, de Cleveland Cavaliers, con 2.638.294, ganador absoluto de la elección en el apoyo del público.

Conferencia Oeste

Stephen Curry (Golden State Warrriors), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans) y DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans).

Conferencia Este

LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).