Volvían de la costa, se olvidaron a la hija en una estación de servicio y la historia se viralizó

Una chica de Liniers que interpretó, sin querer, una de las historias más virales y divertidas en Twitter. El culpable de compartir la historia con el mundo es su hermano, que subió a Twitter el chat de WhatsApp del grupo “Familia” en el que Juli les escribe para hacerles saber a sus padres que “se la olvidaron” en una estación de servicio.

Además de miles de RT y Me gusta, el video ya tiene más de 400 mil reproducciones. ¿Lo mejor? La risa de la madre, tentadísima por la situación.

Agus, el hermano Juli, explicó cómo fue la situación. “Mi mamá recibió un mensaje de mi hermana preguntando en dónde estaban, mi vieja lo vio y dijo: Que tarden me llegan los mensajes. Al ratito mi hermana la llama, mi mamá sorprendida se da vuelta para avisarle y cuando se dio vuelta no estaba. Todo paso en un transcurso de 10 minutos aproximadamente”, le dijo al canal Todo Noticias.

MIS VIEJOS SE OLVIDARON A MI HERMANA EN LA ESTACION DE SERVICIO VOLVIENDO DE LA COSTA JAJAJAJAJA pic.twitter.com/3ygvd60hCj — Caldee (@CalderonAgus) 17 de enero de 2018

En el auto iban cuatro personas, los papás de Agus, su hermano y su hermana, “la olvidada”. Volvían de Santa Teresita. Por suerte la historia tuvo un final feliz.

¿Cómo reaccionó tu hermana cuando se encontró con ellos?

Se estallaron de risa

¿Son fanáticos de Mi Pobre Angelito o solamente un poco despistados?

Jajaja, buena pregunta. Jajaja, despistados.

¿Te esperabas que en Twitter te llovieran mensajes de todos lados?

No, lo subí para que quede guardado y al toque me llovieron notificaciones.