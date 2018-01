El Distrito Judicial Norte ya tiene su oficina de violencia

"No íbamos a esperar que concluya la feria judicial para inaugurar esta oficina en Tartagal, porque la violencia familiar y de género no reconoce días hábiles o no hábiles, y fue por eso que con la doctora Sandra Bonari decidimos inaugurarla lo antes posible. A quienes acaban de jurar les pedimos que su actitud sea denodada, que no se vuelvan insensibles y no olviden que quien concurre a esta oficina, cree y confía en que ustedes pueden solucionar su drama".

Con un discurso aleccionador en el que hizo un repaso de los progresos que el abordaje de la violencia familiar y de género tuvo en los ámbitos judiciales y legislativos en los últimos años, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, junto al vicepresidente, Ernesto Samsón, y la jueza de Corte Sandra Bonari inauguraron la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) del Distrito Judicial del Norte en Tartagal, que abarca gran parte de los departamentos San Martín y Rivadavia y que representa una de las regiones más conflictivas de la provincia con relación a la problemática de violencia, que tiene como víctimas a los más indefensos, como son las mujeres, los niños y los ancianos.

Del acto en el que prestaron juramento los flamantes funcionarios que con formarán un ámbito de trabajo multidisciplinario -abogados, asistentes sociales y psicólogos- participó el ministro de Derechos Humanos y Justicia de Salta , Marcelo López Arias.

El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, realizó un pormenorizado relato de los orígenes de esta iniciativa, las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de violencia intrafamiliar y de género desde la sanción de una ley penal a principios de los 90 a la que le siguió una nueva ley de violencia de género (año 2000), la declaración de emergencia judicial, la creación de los juzgados específicos hasta la apertura de las oficinas como la que se puso en funcionamiento en Tartagal y que a futuro serán habilitadas en los otros distritos judiciales.

Catalano recordó que "la junta federal de las cortes del país organizó en el año 2008 una reunión de trabajo y se dieron las bases a través de un documento que luego fue materializado con la creación de la oficina de violencia familiar en el Distrito Judicial del Centro, como un plan piloto para poner en práctica nuevos procedimientos; con esos antecedentes la Corte de Justicia en el año 2010 planteó la creación de juzgados de violencia de género y familia".

Catalano recordó también que "el juez federal Miguel Antonio Medina redactó el procedimiento para los casos de violencia familiar y su ley orgánica, que fue adoptada por la corte y plasmada en una acordada. El Poder Ejecutivo, en el año 2014, al ver que la problemática era insostenible, tomó como base el proyecto de la Corte y a través de un DNU declaró la emergencia en materia de violencia familiar y de género; es por eso que tenemos dos juzgados de Violencia Familiar en el distrito centro y uno en cada uno de los distritos del interior. La provincia de Salta es pionera al ser la primera que organizó el fuero especí fico".

El presidente de la Corte acotó que "el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley estableciendo los defensores oficiales de víctimas de violencia familiar, preocupándose no solo del juzgamiento sino también de la asistencia a la víctima, y es por eso que se incorporaron asistentes sociales y psicólogos. Como la provincia de Salta es muy grande, por eso la Corte propuso la creación de las oficinas de violencia familiar en los distritos de Tartagal, Orán , Metán y Joaquín V. González. Pero la tiranía del presupuesto hizo que solo se habilitara la de Tartagal; pero estamos contentos porque el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo han permitido que toda esta jurisdicción cuente con esta oficina para abordar un problema que tiene características de epide mia".