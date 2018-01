Internan y aíslan a un sospechoso de dengue

Con las lluvias proliferan los mosquitos y abunda la larva del Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue. La región del Valle de Lerma no está exceptuada de la aparición de casos. Apenas transcurrieron las primeras semanas del año se confirmó la aparición de un caso sospechoso, cuyo estudio patogénico, que derivará en saber si es positivo o negativo, se espera en las próximas horas en el hospital Joaquín Corbalán de esta ciudad.

Es un paciente oriundo de Rosario de Lerma que concurrió a la atención sanitaria con los síntomas característicos de la enfermedad. De unos 30 años, con residencia permanente en esta ciudad, viajó por cuestiones particulares días pasados a la zona norte de la provincia. "Es un paciente sospechoso. El paciente comenzó con síntomas el 10 de enero y nosotros lo captamos el 12 de enero. Enviamos la muestra a Salta capital y lo aislamos inmediatamente, como dicta el protocolo de salud para estos casos", contó Alejandro Sángari, gerente de atención a las personas del hospital Corbalán.

El paciente había estado en Orán y Tartagal a principio de año. Llegó al nosocomio rosarino con dolores de articulaciones, cuerpo y fiebre alta.

Tanto el equipo de atención primaria como los médicos del centro de salud de esta ciudad realizaron un bloqueó de la zona en donde habita este paciente.

"Se trabajó para captar al mosquito en la manzana donde vive este vecino y sus alrededores. Estamos trabajando para que no se reproduzca y ponga huevos por todos lados. El paciente está internado en observación continua y aislado hasta que sepamos los resultados de los estudios".

Sángari exhortó a la población a tomar medidas de prevención con la erradicación de basurales y lugares de depósito de cacharros en donde el Aedes aegypti pueda poner sus huevos.

La hembra coloca alrededor de 400 huevos en el agua, que pueden estar solos o agrupados. Estos se convierten en larvas dos días a una semana.

Y luego, dependiendo de las condiciones de la temperatura, en un poco más de una semana se desarrolla el mosquito adulto.

"El exceso de lluvias y las aguas estancadas están siendo motivo de preocupación. Entre todos debemos colaborar en la limpieza de los terrenos y fondos de nuestras casas. Estamos en una época de proliferación, es decir riesgo de contagio"

El mosquito Aedes aegypti puede alimentarse en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. Los sitios donde mejor puede reproducirse son aquellos donde existe agua estancada y limpia.

Sin casos confirmados

En estas épocas del año numerosos vecinos de esta parte del Valle de Lerma viajan a Bolivia y la zona norte de la provincia por razones de trabajo y de compras. Los casos que se han dado hasta la fecha en la provincia son casos “importados de Bolivia o de las localidades cercanas a la frontera”, de acuerdo a lo que se dio a conocer. No obstante, y pese que no existe información oficial al respecto, es de suponer que hay casos en Orán y Tartagal. De acuerdo al relato del sospechoso detectado en Rosario de Lerma, el hombre estuvo en ambas ciudades a principios de año y no cruzó la frontera. Es por lo menos llamativa la ausencia de casos en esas ciudades a esta altura del año.