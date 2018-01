Centurión: “Lo de Boca ya es pasado, estoy contento en Racing”

Ricardo Centurión aseguró que sus intenciones de volver a Boca Juniors son una cuestión del pasado y expresó su satisfacción con el retorno a Racing Club como parte de su tercer ciclo en el club de Avellaneda.

“Lo de Boca ya es pasado y la verdad que la pasé muy bien ahí. Hoy estoy en Racing y estoy contento. Voy a dar todo por esta camiseta”, manifestó Centurión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, adonde llegó desde Italia luego de concretar su desvinculación con Genoa.

“Al hincha de Boca, nada más que agradecimiento. Me ha dado mucho cariño y nunca me imaginé que iba a entrar en el corazón de ellos. Hoy por ahí la gente se siente un poco traicionada, pero así es el trabajo de un jugador deportista”, indicó Centurión sobre su fallido retorno a Boca donde jugó entre 2016 y 2017.

Centurión, de 25 años, agradeció al entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, quien en todo momento manifestó su plan de mantenerlo en el plantel, a pesar de situaciones extrafutbolísticas que aceleraron su partida del club xeneize y provocó un distanciamiento con el presidente, Daniel Angelici.

“Estoy totalmente agradecido al cuerpo técnico y a la gente de Boca. Guillermo es una persona extraordinaria. Tenemos una relación fantástica y creo que no se va a cortar. Es una amistad lo que tenemos”, apuntó el exatacante de San Pablo de Brasil.

“El pase se dio porque fue un trabajo en conjunto. Diego Milito (secretario técnico de Racing) me llamó, al principio, no fue fácil, pero las cosas se terminaron dando por lo hecho por Eduardo Coudet (DT), Victor Blanco (presidente) y mi representante Alejandro Mazzoni”, dijo Centurión.

Racing poseía el 30 por ciento del pase y adquirió el 70 por ciento restante que pertenecía a Genoa por cuatro millones de euros. Esta oferta superó los intereses de Málaga de España y Boca que pretendían un préstamo.

“Se dio todo muy despacio porque no tenía la idea de volver. Creo que la insistencia de Milito y Coudet, fueron lo que hicieron que hoy este acá y tenga las ganas de vestir nuevamente esta camiseta que tanto me dio. Tengo ganas y ansiedad de entrenarme con mis nuevos compañeros y dar todo por esta casaca”, añadió el jugador.

Su primera etapa en Racing se produjo entre 2012 y 2013. Después, el delantero fue vendido al Genoa en donde jugó entre 2012 y 2014. Volvió a Racing y luego fue cedido a préstamo al San Pablo de Brasil (2015 y 2016) y posteriormente fue transferido a Boca.

Tras una serie de problemas de inconducta en Boca, el jugador nacido en Avellaneda volvió al Genoa, pero sin chances en el equipo titular fue tentado por Málaga, último en la liga española, y Boca.

Sin embargo, el club xeneize no quiso abonar ninguna cifra para traerlo y Racinq optó por comprar la totalidad del pase impidiendo que se trasladara a España a un equipo que está casi descendido.

Centurión se transformó en la quinta incorporación de Racing. El atacante se acoplará al trabajo junto con los defensores Alejandro Donatti y Leonardo Sigali y los volantes Neri Cardozo y Nery Domínguez. Además, mantuvo en el plantel, al menos hasta junio, al juvenil delantero Lautaro Martínez, una de las últimas grandes revelaciones del fútbol argentino.

Racing Club afrontará la primera mitad del año con dos objetivos definidos: la Copa Libertadores y la Superliga. El 28 de enero enfrentará como visitante a Unión de Santa Fe por la 13ra fecha y su debut en el grupo 5 del máximo certamen continental será el 27 de febrero en Avellaneda ante Cruzeiro de Brasil.