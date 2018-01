El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “no es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes”, pero “lo que no podemos aceptar” es que no haya “cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto”.

Cambio de estrategia con la reforma laboral: Peña no descartó que sea mediante "varias leyes"

En medio del malestar con el sindicalismo, que rechaza el proyecto de ley de reforma laboral, y dada la falta de apoyo de legisladores peronistas, el Gobierno nacional analiza cambiar su estrategia con la iniciativa. Este viernes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que en el oficialismo no descarta que salga mediante “varias leyes”.



Según informó el sitio Parlamentario.com, las principales espadas de Cambiemos en el Congreso le habían transmitido al Ejecutivo la posibilidad de seccionar la iniciativa en varios proyectos para morigerar el impacto, teniendo en cuenta el desgaste y el costo político que genero la aprobación de la reforma previsional, sobre todo teniendo en cuenta puntos controvertidos del texto que fue enviado en noviembre pasado.



En diálogo con radio Mitre, Peña dijo que “no es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes”, pero “lo que no podemos aceptar” es que no haya “cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto”.



“Van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá”, sostuvo el funcionario. Además, expresó que “si el título ese (“reforma laboral”) evoca otro momento en el que parece que pierden los trabajadores, bueno, volvamos a la mesa de trabajo para debatirlo”.



La reforma electoral y el Código Procesal Penal

Luego, el funcionario habló de otra de las reformas que se congeló en el Senado: la electoral. El ministro coordinador señaló que “es un debate que se tiene que volver a abrir en el Congreso y requiere consensos”, y en el mismo sentido afirmó que “puede ser que sean varias leyes” como pasó con la Ley de Paridad de Género, que era parte del proyecto oficial pero se aprobó por separado.



En otro tramo de la entrevista se refirió a las prisiones preventivas y remarcó que hay “un proyecto del Poder Ejecutivo que está en el Senado y otro de Luis Petri en Diputados” para modificar el Código Procesal Penal sobre este punto.



“Queremos que se discuta centralmente que haya criterios más objetivos para la aplicación de la prisión preventiva, porque si no queda un rango tan amplio que muchas veces se genera demasiado neutralidad”, manifestó.