Otro golazo de Barco: donó 800 mil dólares de su transferencia a Independiente

Ezequiel Barco, la "joya" de Independiente es tendencia en la red social Twitter. Y no por su incorporación al desconocido Atlanta United de Estados Unidos, sino porque antes de irse, el chico de 18 años donó parte de lo que le correspondía cobrar por la transferencia para la construcción de dos canchas de césped sintético al club de Avellaneda.

Barco, que no se amilanó al patear un penal en el mítico Maracaná, gol que llevó a Independiente a coronarse campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia, donó 800 mil dólares al club en agradecimiento a la institución que lo hizo debutar en el fútbol grande de la Argentina.

El Atlanta United pagó por su pase una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Al futbolista, por reglamentación, le corresponde el 15% del total de esa transferencia, aunque Barco decidió donar una sustancial parte de esa cifra al club de Avellaneda para que se construyan dos canchas de césped sintético en el predio de entrenamiento que tiene en Villa Domínico.

El dinero que ingresará en Avellaneda por Barco quedará en la historia ya que es la segunda venta más importante en la historia de Independiente detrás de los 28 millones de dólares que recibió en 2006 por la partida de Sergio "Kun" Agüero al Atlético Madrid.

La presentación oficial

Hoy, Barco fue presentado como nuevo jugador del Atlanta United de Estados Unidos.

Time for another star to shine.#ATLUTD sign 18-year-old Argentine midfielder, @EzeBarco10!



📝: https://t.co/thdm1Q8F3S pic.twitter.com/lptapspIzR