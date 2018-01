"Fuiste una hermosa persona", dijo la madre del joven asesinado

La madre del joven asesinado por su novia el viernes último en Gualeguaychú le dedicó un mensaje de despedida en la red social Facebook, donde lo describió como "un ser muy sensible y una hermosa persona". "­Hasta luego mi amor! Ya nos encontraremos en algún lugar para compartir nuestras charlas, mates amargos de por medio", comienzan las líneas de Silvia Mantegazza, la mamá de Fernando Pastorizzo (21), quien murió luego de que su novia, Nahir Galarza (19), le disparara dos balazos en el pecho con el arma reglamentaria de su padre policía.

El joven siempre fue "un ser muy sensible y una hermosa persona", escribió su madre, quien además le agradeció haber tenido "la inmensa dicha y honor" de poder disfrutarlo como hijo. "Llegabas al corazón de toda persona que conocías y en estos momentos uno realmente se da cuenta del ser de luz que eras, y de todo el amor que despertaste", sigue el mensaje.

En tanto, la familia de Pastorizzo el domingo llamó a realizar una marcha para pedir justicia por el caso, cuya concentración se realizó anoche en la esquina de las calles 25 de Mayo y Rocamora de la mencionada ciudad entrerriana. "Pedimos justicia, que (Nahir Galarza) quede presa y no en el hospital", señalaron los organizadores de la manifestación en la convocatoria.

Criminal confesa

La joven confesó durante la noche del viernes haber matado a tiros a su exnovio y fue imputada por "homicidio agravado por el vínculo", que implica la pena de prisión perpetua. Además, la vaina servida hallada en la escena del crimen coincidió con la pistola calibre 9 milímetros de su padre, lo cual reforzó la hipótesis de que fue la autora del crimen.

No obstante, los investigadores procuraban determinar fehacientemente la relación sentimental que existía entre ambos, ya que en el caso de no quedar demostrada esa situación el expediente podría caratularse como un "homicidio simple", que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Hasta ayer a la tarde Galarza permanecía alojada en la sala de salud mental del Hospital Centenario de Gualeguaychú, aunque fuentes judiciales aclararon que se trata de una medida preventiva y no motivada por cuestiones psiquiátricas.

Los disparos

Según los primeros datos que reveló la pesquisa, el joven recibió dos disparos, uno de los cuales ingresó en la zona del corazón, con orificio de salida en la espalda, en tanto se confirmó que ambas detonaciones se realizaron a corta distancia. Según fuentes policiales, un remisero que pasaba por el lugar, la calle General Paz al 300, observó el cuerpo tirado en la calle y con el rostro cubierto de sangre y alertó a la Policía.

El remisero que encontró el cadáver contó que observó la moto caída "y al lado un muchacho en el suelo y otra persona agachada que supuestamente lo estaba ayudando". El hombre explicó que, luego de dejar a un pasajero, regresó al lugar "para ver si podía ser de alguna ayuda".

"Ya no estaba en el lugar esa otra persona que había visto previamente junto al muchacho caído y que no pude determinar si era un hombre o una mujer, porque a esa hora todavía estaba oscuro, pero al lado de la moto caída había dos cascos. Esa segunda persona, cuando regresé, ya no estaba ahí", indicó el remisero.

Acerca de la víctima, aseguró que cuando él llegó todavía estaba agonizando, ya que movía la boca, pero debido a que la ambulancia tardó alrededor de media hora, finalmente murió en el lugar. Pastorizzo, "Fer" para sus amigos, era hincha fanático de Boca y la noticia de su muerte causó conmoción, especialmente entre sus excompañeros de la Escuela Secundaria de Adultos número 10 "Puerto Esperanza", de la cual había egresado en 2015.