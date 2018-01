Advierten sobre estafas con alquileres de viviendas

La propietaria de un departamento en el barrio El Bosque advirtió sobre el accionar de un hombre que alquila propiedades para utilizarlas mientras pueda sin pagar. Marcela Llanos es dueña de un departamento en El Bosque y en 2017 decidió mudarse a otro barrio con sus dos hijas por razones de seguridad. En abril puso en alquiler su vivienda y se acercó a ella un hombre para pedirle que lo aceptara como inquilino.

Entonces Marcela Llanos cerró el contrato, ante una escribana, pero sin la intermediación de una inmobiliaria. El hombre pagó dos meses por adelantado para que la propietaria le diera las llaves. Los dos meses siguientes fue pagando en partes, pero después no volvió a cumplir con sus obligaciones y se niega a abandonar la propiedad.

Tampoco pagó los servicios, lo que ocasionó que a la vivienda le retiren el medidor de luz y de gas. Sin embargo, el hombre sigue en el lugar con una conexión eléctrica clandestina que pone en riesgo a todos los vecinos. Además, los que viven al lado del departamento, empezaron a tener problemas de humedad en techos y paredes, lo que da la pauta de que se rompió algún caño o se produjo una filtración en la propiedad alquilada, pero es imposible corroborarlo porque el inquilino no permite que entre la propietaria ni un plomero para solucionar el inconveniente.

Afligida por la situación, Marcela Llanos radicó una denuncia, luego de lo cual se enteró que el hombre ya hizo lo mismo en varias propiedades y se fue sin pagar luego de varios meses.

Engaño

"El señor se presentó con una chica que dijo que era su hija a conocer el departamento. Dijo que pagaría dos meses por adelantado y que presentaría de garante a su hermana, un cheque y una certificación de ingresos personales. Luego, en la escribanía, no apareció su hermana", relató la mujer.

Apurada porque tenía que mudarse a la vivienda que había conseguido en otro barrio, Marcela aceptó cerrar el trato con la promesa de que la garante se presentaría después. "Él me decía que necesitaba el departamento porque estaba llegando un camión con sus muebles desde Tartagal y yo acepté", lamentó.

La propietaria relató que el hombre duerme en un colchón y no tiene más muebles que una mesa de plástico. "Ya fue desalojado y echado de tres lugares. Cuando le tocaba pagar el primer mes, se apareció por mi nuevo domicilio a dejar la mitad, lo que me incomodó. Después se presentó en mi lugar de trabajo para darme el resto. Luego me dijo que se tenía que descontar del alquiler la boleta de la luz, que no era lo convenido. Y después directamente no pagó más", relató Marcela Llanos.

La deuda por lo que no se pagó por el servicio eléctrico en el departamento supera los 8.900 pesos, más los gastos y trámites por la reconexión. Recibió tres notificaciones de Gasnor pero nunca se presentó a pagar y debe más de 2.000 pesos.

Luego de la denuncia que hizo la propietaria y de una citación de la Justicia, el hombre dijo que se irá del lugar en febrero, pero sin abonar lo que debe.

Deuda

Pese a que Marcela Llanos había convenido por escrito con el inquilino que podría entrar periódicamente a la propiedad para revisar su estado, el hombre le impide ingresar. La mujer teme por los daños que pueda haber en el departamento y por el riesgo para los vecinos. El portón de la cochera se cayó y no lo reparó.

"Como lo echaron de un local que había alquilado para hacer un negocio de comidas, cocina para en mi departamento, donde no hay extractor", contó la mujer. "Le entregué dos juegos de llaves. La cochera y el departamento estaban en perfecto estado. A esta altura me debe más de tres meses, más los intereses por cada día adeudado y los impuestos y servicios que no pagó. Ojalá que no pueda engañar a nadie más", finalizó la propietaria, que recomendó alquilar por medio de inmobiliarias por más que sea más engorroso, para evitar estos inconvenientes.

La causa está en manos de la Justicia, pero por la feria judicial de enero probablemente no haya avances en las próximas semanas.