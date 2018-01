Autoridades se reunieron con el jefe de gabinete provincial

En los últimos días del año pasado el intendente Fernando Romeri se reunió con el jefe de Gabinete provincial, el ministro Fernando Yarade. Lo acompañaron el diputado Sebastián Otero, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Metán, Martín Pulita, el secretario de la Producción Lic. Eduardo Poma y el presidente del Concejo Deliberante, José María Issa.

En la reunión se plantearon diferentes temas como la situación del único matadero de la zona, que era privado y que fue clausurado, y la problemática de los carniceros y productores ganaderos por ese motivo; la ampliación del parque industrial; el plan de obras de Metán para el año 2018 y la situación financiera de la comuna.

"La clausura del matadero es un tema que nos preocupa porque puso en desventaja a los carniceros y productores ganaderos que tienen que llevar los animales a faenar en otras localidades, como Rosario de la Frontera y afrontar los costos que significa. Por eso, en forma conjunta con el intendente Romeri estamos gestionando las posibles soluciones", dijo el diputado Otero.

Por otra parte, el legislador destacó la necesidad de ampliar el parque industrial para la radicación de nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo genuinos.

"Quiero destacar la predisposición del jefe de Gabinete Yarade, para tratar temas de interés para los habitantes del departamento Metán", dijo Otero.

Al igual que el resto de las comunas salteñas, Metán, bajo la intendencia Romeri, cerró un año 2017 muy complicado.

Pero, además, el presupuesto 2018 de la Provincia estipula una quita del 1,5% de los fondos a los municipios. Esto significa que el de San José de Metán percibiría alrededor de $1.200.000 menos.

El tema del matadero que fue clausurado

El Gobierno provincial clausuró en diciembre el único frigorífico en San José de Metán, que era privado. Roberto Macías, veterinario de la Dirección General de Ganadería, confirmó el procedimiento y destacó que: “Pertenecemos a un grupo que se encarga del control y fiscalización de los mataderos y ante denuncias que el de esta localidad se encontraba faenando sin habilitación, vinimos y efectivamente confirmamos esa situación”.

Macías destacó que la habilitación del frigorífico privado metanense se había vencido. “No se hizo la renovación debido a cuestiones estructurales, de ubicación y porque en su momento no se presentó la documentación requerida”.

El matadero estaba ubicado entre los barrios Matadero y Villa San José, donde los vecinos se quejaban, desde hace años, por los olores nauseabundos que emanan del lugar y la proliferación de moscas.

“La ubicación es un punto clave para la habilitación de un matadero, y en este caso no se corresponde con lo que dice la ley, por eso es que no la tenía y ahora se procedió a la clausura”, señaló Macías.

El profesional dijo que tenían conocimiento de las recurrentes quejas y por eso la provincia también tomó medidas.

Obras públicas

En el presupuesto 2018 de Metán hay un ambicioso plan de obras, pero en la actualidad solamente tienen financiamiento la construcción del cordón cuneta y veredas, pavimento, enripiado, bacheo, mejoramiento vial, mejoras del alumbrado público y la construcción de oficinas en la Municipalidad, por un monto de $17.555.661.

El presupuesto es claro con respecto a un listado de obras públicas priorizadas que no cuentan con financiamiento.