Las inversiones y los impuestos son claves

El Tribuno consultó a dos renombrados profesionales para que analicen cuáles son las expectativas para este año. El economista Aldo Abram sostuvo que la inversión en el país tiene que mejorar durante el 2018 con respecto al año pasado y afirmó: "Yo creo que va a crecer alrededor del 10%".

También reconoció que la intención del Gobierno nacional de bajar los impuestos es una muy buena noticia, aunque se queda corta. "Si vos juntás lo que es el consenso fiscal con los gobernadores, con la reforma tributaria es más o menos una baja en cinco años de tres puntos porcentuales del PBI y nosotros estamos entre 9 y 10 por arriba de la región. Entonces, nos va a llevar como 15 años tener el promedio de presión tributaria de la región. Todavía vamos a estar con muchísima más presión tributaria que otros países", explicó el economista.

Aldo Abram también se refirió al pacto fiscal que firmó el Gobierno nacional con los gobernadores provinciales. "Las provincias tenemos un gran problema y son los provincianos. Estamos esperando que a nuestros gobiernos provinciales nos lo ordene el gobierno nacional, cuando este es un país federal. Si los provincianos queremos gobiernos en nuestras provincias que sean responsables lo que tenemos es que votar inclusive esa responsabilidad en nuestras provincias, pero no pedirle que lo haga el gobierno nacional. De hecho yo no creo en los pactos de responsabilidad fiscal porque ya tuvimos dos y no se cumplieron", afirmó.

La situación de Salta

Por su parte, el contador Álvaro Pérez expresó que le preocupa el achicamiento del Estado. "Hay ciudades muy pequeñas, donde a la economía la mueve el Estado. Ese es un problema para las economías que están muy dependientes del sector público, que ante un eventual achicamiento del gasto público pueden resentirse. Ahí será la obra pública, o sea la inversión la que tenga que venir a reemplazarlo", explicó el profesional, y puntualizó que en las pequeñas localidades provinciales que no generan actividad económica la dependencia del Estado es aún mayor.

Con respecto a la ley que sancionó la Legislatura, que eleva la alícuota de ingresos brutos en varios rubros, la consideró "grave", ya que Salta está dentro de un contexto en el cual el empresario no estaba holgado. Destacó que las empresas que pensaban invertir o expandirse necesitarían de esos fondos.

"Puede generar un grado de riesgo de negocio para las empresas que hoy se han afectado fuertemente con este impuesto", opinó Pérez. Y agregó: "Salta tiene un problema, que es que tiene muy bajo nivel de actividad manufacturera y ahora están gravando una actividad de bienes que se producen en Salta. En un contexto de competitividad y baja de presión tributaria estamos yendo en contramano y eso es preocupante", finalizó.

Las paritarias serán complejas

La mayor preocupación de los gremios se concentra en las negociaciones con el Gobierno nacional por el tema paritarias. Los sindicalistas consultados por este medio consideran que intentarán ponerles un techo similar al de la inflación que se está proyectando, es decir cercano al 15%. Los referentes gremiales dicen que pedirán un aumento que supere esa estimación.

"Va a ser un año bastante difícil por cuanto el Gobierno seguramente querrá fijar un techo en las paritarias que esté muy ajustado a lo que ellos proyecten de inflación. Va a ser un discusión bastante dura, creo que va a ser un año difícil en lo económico y en lo laboral por cuanto hay obras que tendrían que haberse empezado y todavía no tienen el ritmo que pretendemos. Estamos esperanzados en que todo salga bien y mejore", comentó Rubén Aguilar, del sindicato de la construcción.

Por su parte, Pablo López, del gremio de los hoteleros, aclaró que van a pedir una cifra superior a la de la inflación porque se viene un año duro donde va a empezar la campaña política para el 2019. "Va a ser un año complicado para todos, en el que vamos a tener que poner cada uno un granito de arena para que todo esto siga funcionando. Esperemos que el Gobierno deje de meterse un poco con los trabajadores", finalizó.

Automotrices esperan un gran año, el comercio espera

Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con El Tribuno comentó que el año pasado hubo sectores que no la pasaron bien, como el de indumentaria y calzado. Uno de los motivos fue la venta ilegal, que por ahora sigue siendo un problema para el Gobierno. Otro factor determinante fue la falta de competitividad que tienen frente a otros países. Explicó que, en muchos casos, las vacaciones se terminan convirtiendo un tour de compras.

Con respecto a la reforma del impuesto a los ingresos brutos, comentó que se debe analizar. “Nosotros veníamos con una expectativa favorable para 2018 y eso no se cumplió porque acabamos de tener un aumento en la alícuota de ingresos brutos. No sabemos bien cómo va a impactar en el sector y en los precios, lo que hace reabrir temores respecto al futuro”, expresó.

Daniel Betzel, administrador de Dycar, detalló que las expectativas para el 2018 es que se llegue al millón de unidades vendidas. “Chevrolet durante noviembre y diciembre nos llenó de autos porque se espera que en enero se patenten 120 mil autos, casi el doble que en un mes normal. Desde octubre nos vienen duplicando el stock. Nosotros tenemos una excelente expectativa, el mercado se está moviendo bien. Hay mucha oferta y el cliente encuentra el auto que quiera”, analizó Betzel.

El empresario consideró que si realmente se arranca el primer mes con 120 mil autos vendidos, será “una locura” y que Chevrolet aspira a tener un 15% del mercado. “Cuando descubrimos que muchas de las bonificaciones seguían en enero, dejamos de patentar, y vendimos todo para el 2018, con lo que hay demanda contenida. Vamos a arrancar el año con 150 autos que se van a patentar ese año”, finalizó.