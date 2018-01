Reforzarán la frontera durante la visita del papa Francisco a Chile

La visita del papa Francisco a Chile implicará un masivo cruce de argentinos al vecino país a través de los 45 pasos fronterizos en la cordillera, sobre todo los de Mendoza, que serán reforzados para evitar que se generen demoras, al tiempo que el Gobierno estará atento a las eventuales repercusiones que genere el encuentro del Sumo Pontífice con comunidades mapuches trasandinas.

El Santo Padre arribará a la ciudad de Santiago de Chile el próximo lunes 15 de enero y al otro día será recibido en el Palacio de La Moneda por la saliente presidenta local, Michelle Bachelet, tras lo cual brindará una misa en el Parque O'Higgins, donde se espera la asistencia de alrededor de 500 mil personas, según las estimaciones que hacen del otro lado de la Cordillera de los Andes.

Al día siguiente, el 17 de enero, Francisco se trasladará hacia la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, una región signada por los reclamos y los atentados realizados por comunidades mapuches.

En el Aeródromo de Maquehue de ese distrito, el Papa encabezará una "misa por el progreso de los pueblos", que contará con la participación de 23 representantes del pueblo originario.

Los mapuches realizarán una plegaria pública hecha a Dios y también tallarán algunos símbolos de su cultura en la parte trasera del púlpito que usará Francisco.

Como cierre de su paso por Chile, el Sumo Pontífice se trasladará hasta Iquique, para dar su última misa en la playa Lobito de ese país.

Ante ello, el Gobierno dispuso reforzar la cantidad de personal de Migraciones y de fuerzas de seguridad para los días previos a las actividades de Francisco, confirmaron fuentes oficiales a NA.

El objetivo es "agilizar el flujo" de vehículos, para evitar que se produzcan atascamientos y demoras en los pasos, principalmente en los de Mendoza.

Asimismo, la Casa Rosada tendrá un ojo y un oído puestos en las actividades que realizará el Sumo Pontífice en Temuco, especialmente en el vínculo y los mensajes referidos a las comunidades mapuches.

En ese sentido, las fuentes consultadas remarcaron que el conflicto con ese pueblo originario tiene "dos aristas que van por carriles distintos: una es el reclamo por las tierras y todo lo que hace al relevamiento y a la tarea del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y otra muy distinta es el uso de la violencia de grupos minoritarios que utilizan como excusa ese reclamo".

Ante ello, deslizaron el temor de que una "malinterpretación" de lo que pueda llegar a decir el Papa sobre el conflicto pueda "recalentar" la situación, que este año tuvo como puntos álgidos las muertes de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En ese marco, en la Casa Rosada destacaron el lanzamiento de un "comando unificado" entre la Nación y las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro para abordar la problemática de la RAM.

Cancillería creó una página con guía de recomendaciones

La Cancillería argentina creó una página web para brindar información útil y recomendaciones a los peregrinos que viajen a Chile durante la visita del papa Francisco, que se extenderá del 15 al 18 de enero próximo.

En el sitio http://peregrino senchile2018.cancilleria.gob.ar, creado por la Secretaría de Culto en conjunto con otros ministerios. La página aclara que los documentos válidos para cruzar la frontera son el DNI digital tarjeta, el DNI digital libreta celeste, el pasaporte y que además se necesita la Tarjeta Única Migratoria (tarjeta de turismo) para ir en auto. Si en el grupo hay un menor de 18 años se debe presentar la Libreta Civil de Familia, la Partida de Nacimiento o el Certificado de Nacimiento (sin importar la fecha de su emisión), y en caso de que se traslade solo o con un solo progenitor o acompañante deberá acompañar la autorización del padre/madre ausente.

Para acceder a las santas misas y al encuentro con jóvenes que oficiará Su Santidad se necesita contar con una entrada personal e intransferible, que se obtienen de manera gratuita en franciscoenchile.cl/entradas.

La página recomienda contratar un seguro médico antes de viajar o verificar si la obra social o tarjeta de crédito brindan ese servicio, ya que el sistema de salud en Chile, tanto público como privado, es arancelado.

Ante emergencias y determinadas urgencias se puede recibir asistencia médica en hospitales públicos, informa el sitio.

“No circules con todo tu dinero en efectivo, tarjetas, DNI y/o pasaporte en el mismo com partimento, usá portavalores de seguridad en todo momen to y dejá a resguardo la documentación original que no uti lizarás (partidas de nacimiento o autorizaciones de viaje)”, aconseja la web de Cancillería.