ARA San  Juan: la Armada analiza contratar empresas cuando dejen de colaborar con la búsqueda

ARA San Juan: la Armada analiza contratar empresas para continuar con la búsqueda

Se están haciendo tratativas y estudiando alternativas para que, en algún momento cuando la colaboración internacional finalice, contratar empresas que pueden ser privadas o estatales", dijo Balbi.



El vocero de la Armada, Enrique Balbi, aseguró hoy no existe fecha para el retiro de la colaboración internacional en la búsqueda del ARA San Juan y que se analiza la contratación de empresas privadas o estatales para cuando eso ocurra.

"Oficialmente no tenemos ninguna fecha tope de la colaboración internacional, en este caso de la Federación Rusa, como estuvo circulando en los medios asegurando que a mediados de enero se retiraría", manifestó Balbi.

"La búsqueda en ningún momento se cortó. Se están haciendo tratativas y estudiando alternativas para que, en algún momento cuando la colaboración internacional finalice, contratar empresas que pueden ser privadas o estatales", añadió.

En declaraciones formuladas esta mañana a las radios Milenium y La Red, el vocero indicó que esas evaluaciones se realizan a través de la Armada Argentina y del Ministerio de Defensa.

"Nuestros buques van a seguir barriendo y mapeando nuestra plataforma, nuestro talud, y eventualmente después inspeccionar visualmente mediante contratación", señaló.

Balbi reiteró que la Federación Rusa continúa la búsqueda del submarino desaparecido y destacó que cuando finalice la colaboración internacional existen alternativas de seguir contratando equipamiento fundamental.

Ese equipamiento permitirá detectar objetos con un sonar de barrido, ver a que profundidad está y físicamente como se encuentra el material.

Con respecto a los últimos seis contactos que el buque de la Federación Rusa fue teniendo en su área de barrido, Balbi indicó que fueron inspeccionados y que ninguno de los seis corresponde al submarino San Juan.

El marino puntualizó que el submarino San Juan estaba desde hace dos años en condiciones de ser operativo tras las reparaciones de media vida a las que fue sometido con pruebas muy rigurosos de velocidad, profundidad y sistema que fueron registradas.

"Hace dos años que el submarino San Juan viene navegando siendo operativo. Este año era su décima navegación, ya llevaba cincuenta días navegados lo que le da una dotación bastante adiestrada", explicó.

"Nadie es suicida o temerario, no es que el comandante decide zarpar, durante 48 horas previas toda la tripulación de alguna manera participó en el chequeo previo como si fuera en un avión antes de despegar", agregó.