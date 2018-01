Conti Reynoso se entusiasma luego de su gira por Buenos Aires

Conti Reynoso, la joven oranense, ya empezó a sonar fuerte en el oído de la gente, y sus pasos se agigantan a la hora de encarar un proyecto. Hace unos días culminó una gira por Buenos Aires, donde el saldo fue netamente positivo.

“Fui convocada por el prestigioso y destacado productor Sergio Yankelevich, quien me descubrió a través mis videos cantando en las redes sociales. Le encantó mi estilo y repertorio, por lo tanto se contactó conmigo y me invitó a cantar en el programa Vino para Vos, con la conducción de Nico Magaldi, por canal KZO. Me remarcó que yo me había ganado aquel lugar gracias a mi esfuerzo y sacrificio, y por ser un talento joven en la música”, comentó Reynoso.

Conti, es la hermana menor de Kamila Reynoso, otro importante talento de nuestra provincia.

“En dicho programa formé parte del living de la entrevista, y luego tuve la oportunidad de cantarles a los demás invitados, figuras del espectáculo, siempre acompañada de mi guitarra. También fui invitada, nuevamente de la mano de Yankelevich, al último programa del año de la modelo Pampita Ardohain, llamado “Pampita Online”, dónde se encontraba como invitado el cantante Benjamín Amadeo. Estuve en Buenos Aires también cantando en The Temple Bar, en Green Parrot y en Grasshopper”, agregó Reynoso.

La joven salteña no es esquiva a las redes sociales y allí deja en claro su ascendente carrera.

“En Instagram (@contireynoso) cuento con más de 33.000 seguidores, donde comparto mis videos cantando y fotos de las actuaciones más recientes. A través de mis redes se contactaron conmigo distintas marcas internacionales. Actualmente estoy trabajando con Rimmel London y Mary Kay, quienes me acompañan en cada show, y a quienes represento a través de mi música”, aseveró Conti.

“En Salta estuve recientemente cantando en el desfile de moda del diseñador Claudio Cosano, invitada por Pablo Rangeón, quien me contrató este verano para actuar durante la temporada en distintos eventos. De igual manera estoy trabajando con Fran Herrera, joven y talentoso productor, con quien también tenemos proyectos musicales para el 2018”, dijo la ascendente artista.

“A los 5 años comencé en el canto junto a mis hermanas, formando un conjunto musical llamado Los Luceritos de Orán. Dos años después empecé a tocar la guitarra y a medida que crecía descubrí que sentía mucha pasión por los idiomas, por lo que decidí fusionarlo con la música”, aseguró la cantante de 22 años.

“Así a los 14 años me entusiasmó participar en concursos de canto en otros países, organizados a través de Youtube. Logré el primer lugar en un concurso de Australia, organizado por la cantante Mckenzie Comer; primer lugar en certamen de canto organizado en Los Ángeles, Estados Unidos, llevado a cabo por la reconocida cantante de country, Colbie Caillat”, agregó la joven oranense.

“Este año cursé mi último año en la carrera de Derecho”, acotó finalmente Conti Reynoso.