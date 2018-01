La dirigencia de Central desmintió que Musto fue medicado en junio

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, negó hoy que el departamento médico de su club haya medicado al mediocampista Damián Musto, quien dio doping en un encuentro de la temporada anterior (junio pasado), el cual fue revelado en las últimas horas de 2017 y frustró su transferencia a River.

“Es muy extraño lo que está pasando con Musto. Realmente es poco claro. El tiempo transcurrido es muy excesivo. Un doping se notifica, como mucho, en 30 días, y ni él ni Central fueron notificados por AFA”, aseguró Carloni.

En declaraciones a TyC Sports, el dirigente del conjunto rosarino agregó que “durante junio, Musto no fue medicado por Central”.

Y agregó: “Capaz que River no quiso hacer la tramitación con Musto por otro tema, no lo sé. Hoy sería muy imprudente dar una explicación sobre esto cuando todavía no nos comunicamos con el jugador”.

La información, que pudo confirmar la agencia NA en las últimas horas del 31 de diciembre, dio cuenta que, en junio pasado, Musto realizó un control antidoping tras un encuentro con Central y antes de recalar en los Xolos de Tijuana, de México.

Por esta razón, que se desconoce por qué trascendió el último día de 2017, el nacido en Casilda, Santa Fe, no concretará su llegada pese a la existencia de un preacuerdo con el conjunto Millonario por cerca de cuatro millones de dólares y un vínculo de tres temporadas.

Según supo NA, el jugador no será suspendido provisionalmente y tampoco fue notificado, porque probablemente la circular haya ido al domicilio que tenía en Rosario, ya que la AFA fue notificada el viernes último.

La droga encontrada en el examen de Musto es hidroclorotiazida, un diurético prohibido en determinadas cantidades, que paradójicamente fue la misma que se encontró en los casos de dos jugadores de River, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.

El resultado adverso se produjo en un control realizado tras un empate 3 a 3 frente a Talleres de Córdoba, como local, por la anteúltima fecha del torneo.

El encuentro se disputó el martes 20 de junio pasado y Musto fue titular para el conjunto Canalla, donde fue amonestado a los seis minutos del segundo tiempo.