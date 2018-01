“La innovación va ligada a la sustentabilidad”

¿De qué se trata la nueva política de transparencia que lanzó Bayer?

Es un proyecto a nivel global -que llamamos Transparencia- que significa, fundamentalmente, poner a disposición del público todos los datos de nuestro portfolio que se brindan a las autoridades regulatorias de cada país. En general, esos datos están en mano de los entes que aprueban el lanzamiento de los productos, pero no llegan al público final.

Entonces, decidimos empezar a colocar todos los datos que tenemos de nuestro portfolio en una página web (cropscience-transparency.bayer.com) de libre acceso; además, hay un mail global que resuelve todas las consultas (cropscience-bayer@bayer .com). Es un proceso gradual, pero estimamos que en el transcurso de un año tendremos cargado nuestro portfolio con todos los datos toxicológicos y de aprobación que requieren los entes de cada país.

¿Esto no genera inseguridad para la investigación y desarrollos de la empresa?

Lo que Bayer se reserva, obviamente, son los datos confidenciales de las formulaciones. Pero todo lo que sea datos ambientales y de salud -que son los que las autoridades de cada país tienen en cuenta para aprobar o no un producto- pensamos que son datos que no tienen que estar ocultos y que debemos mostrar en forma limpia y transparente.

Son datos duros, de corte fundamentalmente científico.

Sí, son datos eminentemente técnicos. Un poco “aburridos” -químicos, toxicológicos, de pruebas a campo, de pruebas in vitro, etc.-, pero es lo que la autoridad de cada país nos exige presentar.

En base a eso, basados en la ciencia, pensamos que el que quiera los puede tener disponibles.

El usuario común, ¿tendrá una explicación práctica de estos datos duros?

Sí, para eso está este mail global que contestará todas las preguntas, sean muy técnicas o de un ciudadano común que quiera conocer, de manera simple, qué significa para su salud, para los alimentos que consume o para el medioambiente.

¿La empresa sentía mucha presión de algunos sectores para dar conocer qué es lo que hace?

La presión siempre está, la avidez de conocimiento está y también hay discusiones. Nosotros planteamos que cualquier producto que está en el mercado tiene en forma innata un peligro: el agua es peligrosa, manejar es peligroso, etc. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es el concepto de riesgo, que es en el cual se basan a nivel global todas las autoridades para aprobar productos. O sea, el peligro está dado por la dosis y por la exposición que se tiene al producto.

Ningún producto que consumimos, aplicamos o usamos, está exento de cierto peligro. Por eso hacemos hincapié en las buenas prácticas y en mostrar al público lo que la empresa recomienda para evitar cualquier contingencia.

En función de su experiencia en Latinoamérica, ¿cómo está Argentina en materia regulatoria en comparación con los países de la región?

Argentina es de los países, en materia regulatoria, que sirve de capacitador y de ejemplo a imitar. Se trabaja muy bien, el SENASA trabaja muy bien y es uno de los países que más profesionalmente hace las cosas y que más tiene en cuenta estos temas.

¿Y respecto a la posición que tiene la opinión pública?

Hay un nivel de discusión más fuerte en comparación con otros países de América del Sur sobre lo que el público opina de nuestro sector, de los alimentos, etc.

¿Hay consenso entre las empresas del sector para llevar adelante una comunicación positiva, que transparente la actividad?

Creo que, poco a poco, todo el sector irá mudando hacia esto. Esta es una iniciativa propia de Bayer y respetamos lo que cada empresa haga y sus tiempos. Pero damos fe de que a nivel de nuestra industria y nuestras cámaras hay un consenso muy fuerte en avanzar en todo lo que es comunicación transparencia, buenas prácticas. O sea, ser nosotros nuestros propios controladores de cómo hacemos las cosas.

¿Los organismos del Estado tienen una comunicación efectiva sobre lo que está aprobado y lo que no?, ¿sobre el uso correcto de los productos?

Nosotros, desde hace dos años, estamos trabajando con el Ministerio de Agroindustria en demostraciones a campo de buenas prácticas, de aplicaciones terrestres y aéreas, en capacitación; así que sentimos que el apoyo y el involucramiento del Gobierno, no solo en aprobar, sino luego en capacitar, en evaluar y en controlar. Obviamente que hay provincias con legislaciones más rigurosas e interesantes que otras, pero vemos que el camino se está haciendo en forma conjunta.

Recientemente lanzaron una plataforma de conocimiento que demuestra la agricultura sustentable en la práctica. ¿De qué se trata?

Siempre fuimos una empresa que manejó la innovación y lo que vemos también -en concordancia con el tema de la transparencia- es que la innovación va ligada a la sustentabilidad. Tenemos que hacer sostenible nuestra actividad, hacer las cosas ahora pensando en el futuro.

Bayer Forward Farming es una iniciativa global que empezó en Europa hace dos años, está en diferentes países y ahora lo lanzamos en Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Se trata de mostrar, en el campo de un productor, una mejora continua en sustentabilidad. No solo poner el portfolio nuestro -que puede estar o no, no es una condición-, pero sí todos los años planear en forma de programa qué mejoras vamos a hacer con la sustentabilidad, qué indicadores vamos a tener, cómo los vamos a medir y, al año siguiente, ver los resultados; en base a eso, planear el próximo año. Es una especie de plan continuo de mejora en términos de agricultura sustentable.

Ustedes presentaron esto en un campo en Pergamino, ¿cómo se contagia al resto de los productores?

Este modelo está hecho para mostrar y capacitar. La idea es llevar a esta demostración -que hacemos en Pergamino, en el campo de Agrícola Testa- productores, entes reguladores, maestras, medios, y hablar, discutir y mostrar el campo y no sobre una estación experimental donde está el ambiente controlado.

En los próximos meses la fisonomía de la empresa cambiará con la absorción de Monsanto. ¿Cómo se manejarán este tipo de políticas?

Tanto Transparencia como Bayer Forward Farming son iniciativas que vinieron para quedarse y pensando también en la futura empresa.

Hoy somos dos empresas que cada una va por su lado, estamos haciendo todo el trabajo para lograr la aprobación global y la local, y hasta que eso no ocurra somos dos empresas competidoras.

Seguramente, el día que se dé la aprobación estas dos iniciativas serán volcadas a la nueva empresa y serán maximizadas.