"No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que no pretende "seguir tomando deuda" y "obligar" a hijos y nietos de los ciudadanos del país a pagarla, mientras pidió "austeridad y cuidado de los recursos".

"No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla", resaltó el jefe de Estado al realizar una recorrida junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en las obras de ampliación del Parque Eólico Rawson.

En ese sentido, consideró: "Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos poder vivir con lo que tenemos hoy".

Según sostuvo, el paquete de leyes aprobado recientemente en el Congreso "compromete a las provincias y a las ciudades a administrar sus recursos con cuidado y equilibrio".

"Esto se hace trabajando en equipo, con transparencia, diciéndonos la verdad, apostando a la cultura del trabajo, al esfuerzo personal, la austeridad y cuidado de los recursos", insistió el mandatario.

Macri hizo un corte en sus vacaciones en Villa La Angostura para viajar a la presentación de los trabajos realizados en el complejo eólico, que es el más grande de su estilo en el país.

"En todo lo que hacemos está la energía y el mundo hoy apunta a las energías renovables. Yo siempre les he dicho que los argentinos tenemos mucho para aportar, no sólo entre nosotros, sino con el mundo entero", resaltó.

Destacó que "se pusieron en marcha 147 proyectos" de este tipo en 18 provincias y aseguró que el Ejecutivo aspira a que el 20% de la matriz productiva sea sustentable en un futuro cercano.

"Claramente, la energía es lo que necesitamos para crecer, para desarrollarnos y para reducir la pobreza, que es el objetivo principal de mi Gobierno, el mío personal y para el cual estoy seguro de que vamos a trabajar juntos, gobernador", indicó al referirse a Arcioni.

El parque eólico será ampliado con 12 aerogeneradores que le permitirían aumentar su producción a 410 mil megavatios hora en el año, lo cual equivale al consumo de 137 mil hogares, informaron oficialmente.

Durante el evento, Macri estuvo acompañado también por la intendenta de Rawson, Rossana Artero, y por el presidente de la empresa de energía Genneia, Jorge Pablo Brito.

El complejo comenzó a funcionar en 2012 y cuenta con una producción de 300.000 MWh por año, lo que representa el consumo de 100.000 viviendas.

Al acto del anuncio de la obras también asistieron el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca; el secretario de Energía Eléctrica nacional, Alejandro Sruoga; el secretario de Industria de la Nación, Martín Echegoyen; y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.