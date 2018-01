Gimnasia y Tiro le pone ritmo a su vuelta con buenas noticias 

Gimnasia y Tiro vuelve al ruedo luego de unas breves vacaciones. Llegó la hora de retomar los entrenamientos. El plantel albo, con la ausencia de Mauricio Scaglia, retomará los trabajos en el Gigante del Norte, a partir de las 9.

Las buenas noticias para el técnico Víctor Riggio es que finalmente se hizo realidad la contratación del tan ansiado y esperado delantero. Se trata de Daniel Alberto Néculman, un jugador de experiencia que hizo la mayor parte de su carrera profesional fuera del país.

Néculman viene llega procedente de Bolivia, donde defendió los colores del Blooming la temporada pasada.

La nueva apuesta del Tano Riggio acordó anoche su vínculo con el albo y a más tardar el viernes se sumaría al plantel.

La puesta a punto física será fundamental para el albo, dada la apretada agenda que tiene por delante y que comenzará el 14, por la Copa Argentina, frente a Juventud Antoniana. La revancha de este partido será el 31 y luego, el 4 de febrero, debutará en el octogonal, en la lucha por el primer ascenso, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Riggio contará con la mayoría de los jugadores del plantel, salvo Mauricio Scaglia, quien por cuestiones familiares tiene decidido no continuar en el club de calle Vicente López.

No es ninguna novedad para los dirigentes y cuerpo técnico millonario ya que el volante central les comunicó tres fechas antes de que finalizara la fase regular, que dejaría la institución. Scaglia se quedó en club hasta fin de año solo por pedido del dirigente Ibire.

El directivo albiceleste espera que el mediocampista reconsidere la situación y continúe en el club, de todas manera Scaglia debe presentarse ante las autoridades de Gimnasia para rescindir contrato, en caso de no continuar.

Otra posible ausencia en el primer día de entrenamiento sería la de Raúl Poclaba, cuyo contrato finalizó y su representante está negociando extender su vínculo. Esto significa mejorar el ingreso económico del jugador. En principio no habría inconveniente para que Poclaba continúe en Gimnasia, ya que hubo comunicación entre ambas partes pero todo está supeditado a las pretensiones económicas que imponga la persona que maneja al jugador.

Desde un principio Poclaba mostró interés en permanecer en el club albo, los dirigentes están dispuestos a retenerlo siempre y cuando los números no alteren el presupuesto. Caso contrario prescindirán de sus servicios.

Con respecto a otras caras nuevas, el Tano Riggio decidió promocionar al plantel profesional a los juveniles Agustín López (defensor) y Jeremías Olañeta (volante), quienes formarán parte en la pretemporada que comenzará hoy.

Diego Kofler, el preparador físico, comenzará a trabajar con un grupo de 22 jugadores, cuya base es la del año pasado, más los dos juveniles. El primer día de práctica será en doble turno, por la mañana, desde las 9, en el Gigante del Norte, mientras que quedó a confirmar donde continuarán por la tarde.

En los primeros tres días de trabajo, Kofler realizará las clásicas mediciones para determinar en que condiciones regresaron los jugadores de sus vacaciones. En principio, el plantel se instalará en el Hotel el Aybal el próximo domingo.