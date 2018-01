Hernán Lillo reclamó la deuda de Juventud ante agremiados

Hernán Lillo se fue de Juventud Antoniana cuando se inicio el receso por las vacaciones y no recibió ni un peso por los haberes atrasados, e hizo una presentación en Futbolistas Agremiados, exigiendo el pago de la deuda que Juventud mantiene con él, que llegó a mediados del año pasado. Por lo tanto, la dirigencia deberá acordar con el gremio de los jugadores la forma de pago que Lillo reclama.

Asimismo, ayer se confirmó que Adrián Reta no continuará en el club santo, y cuando viaje el gerente del club, Sergio Torrado, la próxima semana a Buenos Aires, se resolverá la rescisión del contrato del futbolista con el club de la Lerma.

Otro jugador que por propia decisión decidió alejarse de Juventud es el defensor Luciano González, quien hoy arribaría al club para anunciar que no continuará.

Para esta tarde, a las 16.30, están citados al estadio Fray Honorato Pistoia los jugadores que integran el plantel antoniano, para la presentación del nuevo cuerpo técnico, encabezado por Gustavo Módica, quien tendrá como colaboradores a José Valdiviezo (ayudante de campo), Pedro Ponce (preparador físico), Ricardo Soruco (entrenador de arquero) y Sergio Albornoz (auxiliar).

Módica reemplaza en el cargo al renunciante Víctor Nazareno Godoy, con la enorme responsabilidad de conducir al equipo que quedó afuera de toda posibilidad de pelear por el primer ascenso de la categoría. Y la esperanza dirigencial se concentra en que Gustavo Módica, un DT del medio, es lo más acertado para cambiar el pobre presente antoniano.

Se conoció que en la primera parte del trabajo de Módica al frente de plantel antoniano se concentrará en la parte física, en tres turnos. La modalidad del entrenamiento consistirá en que el grupo entrenará por la mañana, luego se trasladará hasta un hotel céntrico, almorzará, y tras descansar un rato volverá al club o a algún espacio verde de la ciudad para seguir trabajando.

Con respecto a los refuerzos, la dirigencia antoniana tiene previsto mantener una reunión con el experimentado defensor Juan Pablo Cárdenas para arreglar su regreso.

Mientras, el jugador Javier Marín tiene todo acordado para sumarse hoy al plantel.