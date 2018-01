Fortuny larga el año entrenando en Los Jaguares y Argentina XV

Cuando la convocatoria de Diego Fortuny a Los Jaguares y Argentina XV se hizo oficial el hooker ya tenía planeadas sus vacaciones. Pero las vacaciones programadas quedaron atrás debido a esta citación que pone a un integrante de la familia de Universitario RC y del rugby de Salta en la órbita de los planteles nacionales.

Fortuny no solo será parte del plantel mencionado para jugar la Américas Rugby Championship, sino también de Los Jaguares en carácter de invitado. Con El Tribuno habló sobre estos dos desafíos que se le presentan en la inmediatez del tiempo. “La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado. Era algo que venía buscando hace bastante y es a lo que todo jugador de rugby aspira”, contó Fortuny.

El hooker de Universitario y de Los Mayuatos había participado a principios de diciembre de 2017 en una convocatoria en Buenos Aires donde solo se citaron fowards; allí entrenaron bajo el mando de Mario Ledesma, nuevo entrenador de Los Jaguares y que se preparan para disputar la tercera temporada del Súper Rugby.

“Esa concentración fue fundamental y clave porque ahí los entrenadores nos pudieron ver. Cuando llegamos las palabras textuales de Mario Ledesma fueron: “a mí me dijeron que ustedes son muy buenos y ahora yo quiero ver en verdad si son buenos. Por suerte me fue bien y eso fue clave para esta nueva convocatoria”, agregó el mejor jugador de rugby que tuvo Salta la temporada pasada.

El jugador ya estuvo bajo la órbita de la UAR en el 2011. Ese año jugó el Mundial de Italia con Los Pumitas y ahora vuelve a ser seleccionado para integrar un plantel oficial de la UAR que se prepara para disputar la Américas Rugby Championship desde febrero. La convocatoria de Fortuny también corta un largo periodo sin jugadores salteños en alguno de los tres equipos de mayores de la UAR: Los Pumas, Los Jaguares y Argentina XV.

“Hace falta el trabajo de la dirigencia y de los entrenadores para tener la capacidad de formar y también hace mucha falta el trabajo individual de cada uno de los jugadores. Porque la realidad es que se pueden poner todos los huevos para enseñarte lo último, pero si el jugador no pone de si y no demuestra en la cancha difícilmente llegue”, contó el jugador recalcando el importante trabajo que deben realizar capacitadores y jugadores.

Sobre los próximos pasos a dar Fortuny contó que el “4 de enero tengo que estar en Buenos Aires para empezar la pretemporada con Los Jaguares. Voy a estar dos semanas con ellos entrenando y me sumaría al plantel de Argentina XV a partir del 15 de enero”.

Sobre la posibilidad de alguna vez integrar el plantel estable de Los Jaguares dijo “sería un sueño. Cuando uno ya está ahí es lo que más anhela, pero para eso hay que trabajar y demostrar que se está a la altura. Algunos de los chicos me decían que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a jugar. El nivel es superlativo”. Y por superlativo explicó: “no hay chances de que te equivoques en nada, ni siquiera podes regular un segundo, siempre tenés que estar dando tu 110 por ciento. Cuando hablo con Matías Orlando, con quien tengo una buena relación porque tenemos la misma edad, fuimos Pumitas y aparte nos conocemos de jugar todos los años en contra, me dice ‘vos ya vas a ver lo que es entrenar con chicos como Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana, que físicamente están a otro nivel y eso se siente”.

El desafío es grande para Fortuny. Los Jaguares y Argentina XV se cruzan en su camino en este nuevo año, pero el jugador ha demostrado en 2017 que puede estar a la altura de las exigencias entregando ese 110 por ciento que pregona.

En Los Jaguares trabajará bajo el mando de Mario Ledesma y en Argentina XV junto a Felipe Contepomi, dos grandes del rugby argentino y mundial que tienen mucho para dar a la nueva camada que integran jugadores como el salteño. Un lindo desafío para un deportista salteño que se ganó un lugar para competir a este nivel y en donde las exigencias son cada vez mayores.