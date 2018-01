VIDEO: Una cordobesa, la adolescente con el pelo más largo del mundo

“Quiero el corte de pelo de Matilda (la joven de la reconocida película)”, esa podría haber sido la frase que Abril Lorenzatti utiizó la última vez que se cortó el pelo hace 11 años. Ahora es la adolescente con el pelo más largo del mundo.

Así es, oficialmente fue incorporada a los Récords Mundiales Guinness luego de que se oficializara que su pelo mide 1,52 metros. La medición se realizó en Carlos Paz, de donde es oriunda la joven.

La referencia a Matilda es porque justamente la joven se cortó el pelo como la muchachita de la película y no le gustó lo que vio. “Después de cortarme el pelo no me gustó. Así que decidí dejarlo crecer y no volverlo a cortar”, confesó la adolescente de 17 años a la página oficial. “Después de cuatro años ya estaba bastante largo y la gente me llamaba Rapunzel. Durante todos estos años me corté solo las puntas”, agregó.

Nadie dijo que era fácil. Cualquiera podría pensar que tener el pelo más largo del mundo implica ciertos cuidados especiales. No para Abril. Según comentó, lo único que hace es lavarlo todos los días con shampoo y crema de enjuague.

Su madre la ayuda a desenredar algunas partes, pero nada más. Aunque hay un pequeño problema. Tiene que tener mucho cuidad cuando sube o baja escaleras. “Tengo que recogerlo cuando subo escaleras porque puedo llegar a tropezarme. Y si estoy bajando, alguien puede pisarme las puntas. Además, cuando hay mucho viento tengo que mantenerlo bien ajustado sino se hace incontrolable“, confesó Abril.