Una ex Miss América preside el certamen tras el escándalo de los mensajes sexuales

La ex Miss América y exestrella de Fox News, Gretchen Carlson, fue nombrada ayer presidenta del concurso de belleza Miss América, convirtiéndose así en la primera ex Miss en presidir el certamen tras un escándalo de mensajes degradantes y de carácter sexual.

Su nombramiento, anunciado en un comunicado de la organización, tiene lugar justo una semana después de la dimisión del anterior presidente, Sam Haskell, acusado de haber escrito correos electrónicos en los que se refiere con vulgaridades a ex concursantes.

“Honrados de seguir adelante con este icónico programa, con tantos voluntarios increíbles‘, escribió Carlsson (51) en Twitter, ganadora del certamen en 1989.

Su nombramiento se hizo efectivo inmediatamente, según la organización, que señaló que otras tres exganadoras conformarían el consejo de dirección.

“Los directores anteriores han renunciado”, indica el comunicado.

Sam Haskell fue suspendido el pasado viernes luego de que el sitio web Huffington Post revelara que escribió mensajes degradantes y de carácter sexual sobre algunas concursantes.

El sitio web reveló que Haskell envió numerosos correos con comentarios vulgares en los que se burlaba del aumento de peso y la vida sexual de una de ellas, a la que llamó “pedazo de basura”.

Tras el reporte, unas 49 ex Miss Estados Unidos, incluyendo a una mujer de 87 años coronada en 1948, pidieron en una carta enviada al certamen la dimisión inmediata de Haskell, asegurando estar “profundamente perturbadas y entristecidas” por el contenido de los mensajes.

Carlson, más conocida por su trabajo de una década en la cadena Fox News, copó los titulares en 2016 cuando presento una demanda de acoso sexual contra el jefe de la cadena, Roger Ailes, precipitando así su partida.

Comentando este escándalo, Carlson dijo: “Al final todos queremos una Miss Estados Unidos relevante y fuerte, y apreciamos que el consejo existente tome las decisiones necesarias para empezar a estabilizar cuanto antes la organización de cara al futuro”.