Agresión brutal de un infractor a un inspector de tránsito

Un inspector de Tránsito municipal fue brutalmente agredido por un motociclista que circulaba sin casco de protección y en contramano. Se trata de Carlos Alberto Rojas, de 40 años, quien el jueves pasado estaba realizando tareas de concientización en una estación de servicio de la calle Tucumán y 20 de Febrero, junto a una compañera, cuando fue atacado.

Los inspectores estaban apostados en el lugar informando a los motociclistas que a partir del lunes 22 de este mes, las cuatro estaciones de servicio de la localidad no van a cargar nafta a los que circulen sin casco de protección.

"Estaba trabajando en la playa de la estación de servicio cuando observé a un motociclista, que iba sin casco. Bajaba por calle Tucumán, pero además se metió contramano por la avenida 20 de Febrero. A los pocos minutos regresó por el sector, acompañado por una mujer y le dije por qué se había metido contramano", dijo Rojas a El Tribuno sobre lo ocurrido. El inspector dijo que el motociclista iba a alta velocidad y quería pasar a todos los autos, a toda costa. "Pasó y se detuvo más adelante, cerca de las vías, luego vino corriendo y comenzó a insultarme y a amenazarme. Me dijo que me iba a matar, que yo no era nadie, que vayamos al río y que éramos todos una mierda", relató.

Debido a la situación, Rojas pedía a gritos que llamaran a la Policía. "Cuando me di vuelta esta persona me pegó un golpe en la cara, me rompió la prótesis dental y me dejó la boca hinchada. Apenas me golpeó salió corriendo, mientras tanto, varios transeúntes intentaron golpearlo y detenerlo, pero huyó", contó.

Denuncia policial

Por el repudiable suceso el inspector de Tránsito radicó una denuncia en la comisaría 30. El agresor, de tez blanca, estatura media, sin cabello y con una cicatriz en la cara, es buscado por la Policía.

"Yo le dije al motociclista porque circulaba de esa manera, sin casco y en contramano y por eso reaccionó de esa manera. No fue a cargar nafta, iba pasando y casi provoca un accidente. Yo simplemente estaba cumpliendo con mi trabajo", dijo Rojas.

Amenazas e insultos

Desde hace tiempo, los inspectores de Tránsito de Metán, que trabajan para hacer cumplir las normas, vienen siendo víctimas de agresiones, amenazas, insultos y hasta de escupitajos, por parte de infractores. "Es una constante en cada control y cuando se hacen retenciones de motos. Principalmente somos agredidos por mujeres", dijo el inspector Rojas, a quien le rompió la boca un varón.

Nueva disposición desde el lunes

“Desde el lunes, en Metán comienza a regir la nueva normativa que exige a los motociclistas el uso del casco para poder cargar combustible en las estaciones de servicio. Esto se logró mediante un acuerdo entre Tránsito municipal y las tres estaciones expendedoras de combustible de la ciudad.

Los inspectores de tránsito estuvieron realizando una campaña de concientización al respecto, pero eso causa la ira de algunos conductores.

“Cuando explicamos la situación algunos no entienden y reaccionan mal”, dijo el inspector Carlos Rojas, agredido por un infractor, que justamente no llevaba casco.

“Yo hice una denuncia y espero que esto no pase más con ninguno de mis compañeros. Esta vez me tocó a mí. Meses atrás vino una persona a la oficina y le pegó trompadas a uno de mis compañeros. Hay mucha violencia”, detalló.

El inspector pidió a las autoridades leyes más severas contra los agresores y protección para los trabajadores de esa sección de la Municipalidad de Metán.