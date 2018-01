Kevin: “Me enfoco en ganar, aunque estemos lejos”

No fue un día más. Kevin Benavides partió desde San Juan rumbo a Córdoba ayer con 369 kilómetros de especial, con la respuesta negativa del jurado ante su denuncia sobre lo ocurrido en Belén (cuando él y otros pilotos se perdieron, mientras que los demás tuvieron un cartel indicatorio con el camino correcto), además de estar a 32 minutos del líder Matthias Walkner y un tramo de la etapa 13 recortada.

Sin embargo, el salteño volvió a tener otra gran actuación y llegó segundo por detrás de Toby Price, con lo cual le descontó más de 9 minutos al actual puntero y quedó a 22’ 31” de alcanzar al austríaco.

Antes de llegar a Córdoba, como en diferentes tramos de la carrera más difícil del planeta, Kevin recibió el apoyo de los algunos fanáticos y en este caso fue un grupos de fierreros salteños que se instaló en Villa Carlos Paz, esperando por su paso, con un cartel que rezaba: “Salta con vos, Kevin” (ver página 50).

En diálogo con El Tribuno, el piloto se mostró muy contento con el afecto que recibe: “La verdad es que estoy muy contento, muy feliz por el apoyo de la gente de Salta, de Córdoba y le agradezco a cada argentino que me apoya y me sigue. Solo me queda por decirle que todo puede pasar, queda una etapa más”.

Lejos de resignarse, el mejor argentino en la historia del Dakar en sus categorías, va por la gloria y no tiene en cuenta que ser segundo le significará integrar el top 3 de los no europeos que llegaron a ese puesto (y el mejor sudamericano). “No sabía esos datos, pero ser el primer sudamericano estaría bastante bien. Sin embargo, como saben, a mí me gusta ganar, enfocarme en eso aunque estemos lejos”.

Los otros dos pilotos en llegar a un segundo puesto fueron Danny Laporte, de Estados Unidos, en 1982 y Alfie Cox, de Sudáfrica, en 2002. Todos los demás, fueron competidores nacidos en el Viejo Continente.

En cuanto a la etapa de ayer, Benavides dijo que “el selectivo fue un camino de arena, donde hubo muchos pozos y una segunda parte 250 kilómetros de caminos de montañas, muy lindos, típicos de Córdoba. Acá me siento muy cómodo, anduve bien y solo sufrí una pequeña caída. Le desconté minutos a Matthias (Walkner) y con Toby (Price) seguimos ahí”.

Hoy, a las 6.45, Kevin saldrá a disputar la última etapa en su segundo Dakar, tras el cuarto lugar en 2016, donde correrá 120 kilómetros del último especial. “Saldremos a hacer una carrera inteligente, a buscar la gloria pero también cuidandonos”, contó.

Sobre la carrera en general, catalogada como la más dura desde su llegada al sur de América, contó que “la navegación fue buena, difícil, con buenas etapas, salvo el roadbook de la etapa 10 que, insistimos, estaba mal hecho y por eso nos perdimos. También es lamentable que se hayan suspendido dos etapas (Tupiza - Salta y Fiambalá - San Juan)”.

El clasificador

Motos

Etapa 13

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º T. Price KTM 4h 48m 33s

2º K. Benavides Honda a 2m 03s

3º A. Meo KTM a 2m 44s

4º M. Walkner KTM a 11m 32s

5° P. García Sherco a 15m 12s

General

1º M. Walkner KTM 41h 33m 42s

2º K. Benavides Honda a 22m 31s

3º T. Price KTM a 27m 45s

4º A. Meo KTM a 50m 17s

5° Farres Guell Yamaha a1h 01m 19s

Autos

Etapa 13

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º N. Al-Attiyah Toyota 5h 02m 22s

2° L. Alvarez Toyota a 11m 16s

3° G. De Villiers Toyota a 13m 06s

4° J. Przygonski Mini a 15m 07s

5° M. Hirvonen Mini a 19m 24s

General

1º C. Sainz Peugeot 47h 46m 30s

2º N. Al-Attiyah Toyota a 46m 18s

3° G. De Villiers Toyota a 01h 20m

4° J. Przygonski Mini a a 02h 46m 32s

Cuatriciclos

Etapa 13

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º J. González Yamaha 05h 55m 16s

2° N. Sanabria Yamaha a 03m 18s

3º I. Casale Yamaha 04m 03s

General

1º I. Casale Yamaha 52h 03m 39s

2º N. Cavigliasso Yamaha a 01h 37m 16s

3º J. González Yamaha a 2h 05m 12s

Camiones

Etapa 13

Pos. Piloto Marca Tiempo

1° E. Nikolaev Kamaz 5h 59m 02s

2° A. Mardeev Kamaz a 50s

3° M. Kolomy Tatra a 06m 06s

General

1º E. Nikolaev Kamaz 53h 13m 33s

2º S. Viazovich Maz a 3h 53m 59s

3° A. Mardeev Kamaz a 05h 21m 05s