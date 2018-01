Pizzolito: “Si el reclamo es válido, hay una desventaja”

En 2013, Javier Pizzolito se convirtió en el mejor piloto argentino de motos del rally Dakar al terminar octavo en la competencia. Años después, el hombre de Pinamar tuvo como compañero en el equipo de Honda South America Rally Team, a un joven piloto recién llegado del enduro, Kevin Benavides, quien terminara cuarto en la competencia de 2016 y ahora lucha por ser el campeón.

Hoy, junto al equipo de 7240, el excompetidor dialogó con El Tribuno sobre lo que sucedió con el mayor de los Benavides y también habló de la denuncia que realizó el equipo HRC (sobre el cartel indicador que tuvieron algunos pilotos en la etapa 10), lo que puso al salteño en el segundo puesto, a solo una etapa de su fin.

“Obviamente si es como dicen, el reclamo debería ser atendido. Si la información es precisa y si el cartel lo tuvieron solo unos pilotos, hay una clara desventaja y de ser así, la organización deberá rever y después dar la respuesta”, dijo Pizzolito.

Cabe recordar que el salteño había presentado una protesta después de haberse perdido en el río Belén, en la etapa 10, pero denunció que a otros pilotos como Gerard Farrés, les mostraron un cartel indicador para que continúen bien su camino.

Con respecto a Kevin, manifestó que “ha transitado una curva de maduración lógica, pese a que por el accidente del año pasado no pudo correr, pero nadie duda de su velocidad y talento para mostrarse en una disciplina que no es para cualquiera. Si bien falta una etapa para terminar, va a tener la oportunidad de ganar más temprano que tarde”.

Pizzolito también se refirió a su ex equipo y las posibilidades que tiene de ganar: “Honda regresó en 2013 con el firme objetivo de llevarse la prueba, pero al frente tiene un equipo muy aceitado, que por algo es el campeón de hace más de 16 años seguidos. Es muy bueno para HRC pelear mano a mano con un grande”.

A propósito, ayer hubo algunos festejos anticipados en el campamento de KTM, luego de la victoria parcial de Toby Price y el cuarto puesto de Walkner, con un tiempo que le permite liderar con comodidad como para celebrar hoy.

El piloto o expiloto ahora se encuentra fuera de competencia, “con una experiencia nueva y lo importante es disrutar. Hubo recorridos muy importantes como el de Perú que daban ganas de correr. Lo disfruté pese a mirarlo desde afuera”.

En el 2016 fue su última participación, pero el actual concejal de Pinamar sostuvo que “si el Dakar se mantiene así, me gustaría volver. Hace 3 años el Dakar había perdido el ADN, pero ahora volvió a gustarme. Aparecen las sorpresas, los problemas mecánicos y físicos y otros inconvenientes”, contó el excompañero de Kevin.