El “girl power” llega a los SAG Awards de la mano de Kristen Bell

Después de que las mujeres se vistieran de negro en los Golden Globes para visibilizar las denuncias de acoso sexual que revolucionaron el mundo del espectáculo, ahora el girl power llega a los SAG Awards. Este domingo 21, Kristen Bell será la primera mujer en conducirlos.

“Estoy hornada de formar parte de los SAG Awards, pero me da un poco de nervios esto de ser la primera en conducirlos. Me pone feliz estar en compañía de mis colegas actores; con muchos he trabajado antes, entonces sé que me apoyarán. Será una noche fabulosa‘”, declaró Bell.

La red carpet de la ceremonia será televisada el mismo domingo a partir de las 20 por E! Entreteinment. Esta edición honrará la trayectoria de Morgan Freeman, ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Million Dollar Baby. Dichos premios a la industria del cine y la televisión, donde los actores premian a otros actores, son otorgados por el Sindicato que los vincula.

Como resultado, todas las 13 categorías de actuación, así como dos de las categorías que se entregan fuera del show, serán entregadas por presentadoras mujeres.

Por supuesto, los hombres también estarán presentes y serán honrados. “No queremos dejar a un lado a los hombres que hicieron grandes interpretaciones este año. Conociendo a nuestros miembros, estoy segura de que nuestros hombres aprovecharán la oportunidad de homenajear también a las mujeres”, le dijo Connell a The Hollywood Reporter.

El show contará con la participación especial de Emma Stone, Margot Robbie, Reese Witherspoo, Nicole Kidman y Angelina Jolie, entre muchas otras grandes estrellas.