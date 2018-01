Ingeniosa e irónica respuesta a Candelaria Tinelli de los mozos a los que acusó de ladrones

La hija de Tinelli denunció que le robaron la cartera en un restaurante y dijo además que la trataron muy mal.

Desde el restó le contestaron y tuvo que intervenir Marcelo Tinelli.Pero ahora los empleados del lugar redoblaron la apuesta y le contestaron con una irónica imagen.

Es que tras las palabras de Cande, con las que explicó que los mozos la maltrataron y que su cartera desapareció cuando no había más gente en el lugar que quienes trabajaban ahí, se generó una gran polémica. Gente de Uruguay se sintió ofendida pro sus palabras, y los empleados rechazan la acusación. Y hasta se burlaron en la pizarra del local con un mensaje irónico: “Se pierde un familiar, no se va a perder una cartera“.

En ese sentido, todos los trabajadores del restó No me Olvides (ubicado en Punta del Este) decidieron atender a los clientes disfrazados de ladrones, y portando armas de juguetes. Y claro, luego publicaron la imagen en las redes, claramente dedicada a la hija del conductor de ShowMatch.