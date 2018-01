El oficialismo cruzó a Zaffaroni por su deseo de que el macrismo se vaya del gobierno 

Referentes del oficialismo salieron con los tapones de punta contra el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, al señalar que sus dichos a favor de que el macrismo se vaya del gobierno ‘lo antes posible‘ es ‘una invitación‘ a la ‘desestabilización‘.

El primero en cargar contra Zaffaroni fue el jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien a través de su cuenta en Twitter consideró que ‘no hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen‘.

‘La ansiedad oral del Dr. Zaffaroni se desboca en las palabras que pronuncia. La distancia entre sus deseos de que este ‘gobierno se fuera cuanto antes‘ y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen, no existe. ¡Integró la Corte Suprema de Justicia, garantía de la soberanía popular!‘, exclamó el radical cordobés.

Por su parte, el presidente de la bancada oficialista en el Senado, Luis Naidenoff, llamó a Zaffaroni ‘desestabilizador descarado‘ y opinó que sus expresiones son características del ‘kirchnerismo químicamente puro‘.

El diputado macrista Waldo Wolff apeló a la ironía para contestarle al actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dio a entender que ese tipo de declaraciones son funcionales al Gobierno: ‘Yo quiero que Zaffaroni hable todos los días. Eso. Quiero‘.

Su compañero de bancada Fernando Iglesias también eligió el sarcasmo para cuestionar a Zaffaroni: ‘Qué mal que estuve inventando lo del ‘Club del helicóptero’ y diciéndole ‘Doctor Zafarrancho’ a Zaffaroni. ¡Cuánto me arrepiento hoy! Mil disculpas. Soy el D Elía de Cambiemos‘, lanzó en Twitter.

Las críticas oficialistas al exmagistrado del máximo tribunal tuvieron lugar luego de una entrevista que el exjuez de la Corte dio a Radio Caput, en la que expresó su deseo de que el macrismo ‘se fuera lo antes posible‘ del poder, e incluso sembró dudas sobre la finalización del mandato en 2019.

‘No va a depender de nada político, ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir‘, consideró.

Y agregó: ‘No sé si llegamos al 2019, depende de la rapidez con que entre en crisis el modelo económico‘.

Además, Zaffaroni llamó a ‘resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede‘.

‘A la resistencia no violenta, me refiero. No deprimirse.

Tiempo. Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a (Domingo) Cavallo. Esto también pasa. Quien crea que es eterno en el poder está loco. Eso no sucede.

Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable.

En un momento dado va a pasar lo mismo que pasó con la tablita de (Alfredo) Martínez de Hoz, va a pasar lo mismo que pasó en el 2001‘, completó.

En tanto, Zaffaroni pidió ‘tener cuidado‘ con el ‘colapso final‘ del Gobierno de Cambiemos, y recomendó estar atentos frente a eventuales ‘medidas locas‘ que pudiera tomar Mauricio Macri en el ocaso de su gestión, que deriven en ‘violencia extrema y muertos‘.

Días atrás, el jefe del gremio gastronómico Luis Barrionuevo había advertido que otros presidentes como Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa ‘no terminaron su mandato‘ porque enfrentaron al sindicalismo.