Juventud y Gimnasia le ponen pimienta a la Copa Argentina con el clásico

El inicio del 2018 los encontrará transitando caminos, realidades e historias diferentes en el torneo Federal A y posiblemente esta sea la primera vez que se vean las caras en todo el semestre, contrastando con la multiplicidad de años anteriores en materia de clásicos, ese vocablo de ocho letras que los aficionados futboleros salteños necesitan para retroalimentarse, para mantener encendida la llama de la pasión siempre necesaria para motorizar y darle vida al fútbol por estos lares.

Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro abrirán el año oficial de ambos equipos cuando se midan esta tarde, desde las 17, en el estadio Padre Martearena, en el primer clásico del año, cuando abran la llave de la primera fase preliminar regional de la Copa Argentina edición 2018, con el partido de ida, que contará con el arbitraje del debutante salteño Federico Benítez y con la presencia de ambas parcialidades.

Antonianos y millonarios disputarán hoy los primeros 90 minutos de la serie de la que saldrá el clasificado a la instancia final regional, que enfrentará al vencedor de la llave entre Altos Hornos Zapla y San Jorge de Tucumán (ganó el expreso 1 a 0 en la ida), el paso previo al cuadro principal de la Copa que se iniciará desde los 32avos. de final, ya con la presencia de los grandes de la Primera División.

Fundamentalmente, los dirigidos por el técnico que debutará de manera oficial hoy desde el banco de suplentes del conjunto local, Gustavo Módica, como los alineados por Alfredo Víctor Riggio, asumirán este primer compromiso del año como un banco de prueba importante para la competencia más trascendente, el torneo de la tercera categoría, que tendrá desde el 4 de febrero próximo a los primeros mencionados jugando la instancia reválida, y a los de la Vicente López con la chance de disputar de manera directa una plaza de ascenso, en el octogonal de la segunda fase. Ambos han mantenido las bases: el santo se reforzó para este tramo con el regreso del referente Juan Pablo Cárdenas y el mediocampista Javier Marín; mientras que en el albo aún esperan por el Ok médico y deportivo (por parte de Talleres de Córdoba) para poder sumar a préstamo a su ex joya, Ivo Chaves, que actualmente se encuentra entrenando con el equipo del Tano. Mientras, aguardan por el arribo de un atacante que les está costando enormemente a los dirigentes encontrar en el complicado mercado de pases.

Ambos elencos se mostrarán por primera vez ante su gente, nada menos que en un clásico y con un contexto que le agrega una motivación extra. Cada uno tendrá la posibilidad de darse el gusto de eliminar al otro en una confrontación copera a todo o nada, que tendrá su revancha en tres días en el Gigante del Norte.

Además, está la motivación implícita para ambos de acceder al cuadro principal y volver a “codearse” con los grandes, como lo hizo Gimnasia el año pasado enfrentando a Boca.

Y como si fuera poco, el clásico tomará color por el solo hecho de tener en cancha el aliento de ambas parcialidades como para armar la fiesta.

Si bien ambos equipos llegaron con recelos sobre su formación, se sabe que en Juventud, las dos incorporaciones jugarán desde el inicio y Leandro Zárate, ex-Gimnasia, será el acompañante de Gustavo Ibáñez en la delantera.

El albo, por su parte, llega con problemas, ya que se quedaron afuera de la concentración por sendos golpes sus dos referencias de área, Gonzalo Garavano y Alejandro Toledo. Precisamente, este último será cuidado entre algodones para la revancha del miércoles.

las formaciones

JUVENTUD GIMNASIA

D. Pave M. Leguiza

J. Antunes J. Hereñú

J.P. Cárdenas A. Cazula

G. Menéndez G. Zuvinikar

C. More J. Medina

J. Marín López Macri

J. Iturrieta R. Poclaba

P. Garnier F. Giménez

C. Acosta P. Motta

G. Ibáñez L. Rivero

L. Zárate L. Herrera

DT: G. Módica DT: V. Riggio

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Federico Benítez (Liga Salteña)

Asistentes: Royano y Yareco

Hora de inicio: 17

El santo estrena pilcha

El Centro Juventud Antoniana realizó ayer la presentación formal de la nueva camiseta antoniana proporcionada por la marca deportiva que lo sponsorea, la que lucirá el plantel conducido por Gustavo Módica desde el clásico de esta tarde y por lo que resta de la temporada.

De la presentación de la nueva casaca en la sede del club fueron parte la flamante incorporación Javier Marín y el emblemático delantero tucumano Gustavo Ibáñez.

Ahora en el santo esperan que “camiseta que debuta gane” y puedan llevarse el primer clásico de la Copa.

Los convocados santos

Además de los once titulares, en Juventud fueron afectados para completar el banco de suplentes Juan Mulieri, Carlos Ramadán, Juan Bautista, Carlos Medina, Lucas Acosta, Leonardo Villa y Gustavo Balvorín.

El albo necesita reivindicarse

Este clásico copero será también una oportunidad propicia para Gimnasia, para achicar la distancia que le lleva su clásico rival en el historial. Incluyendo pleitos por torneo Anual, TDI, Confraternidad, B Nacional y Copa Argentina, santos y albos se enfrentaron oficialmente 39 veces, con 17 victorias antonianas, 12 millonarias y 10 empates.

Convocados albos

Además de los once titulares, aguardarán Luciano Palos, Julio Villarino, Nelson Ibarlucea, Nico Issa, Pablo Agüero, Maxi López y Lautaro Ceratto.



Los otros resultados de la Copa Argentina

1º Fase regional - Ida

El viernes

San Jorge 1 - Zapla 0

Sansinena 4 - V. Mitre 0

Juv. Unida (SL) 2 - Gimnasia (Mza.) 0

Sp. Parejas 1 - U.Sunchales 4

San Lorenzo (Cat.) 0 - Central Córdoba (SdE) 1

Sp. Belgrano 2 - Estudiantes (Río IV) 1

De.Pro. 1 - Gimnasia (CdU) 2 Douglas 0 - Def. Ramallo 0

Cipolletti 1 - Roca 0

Rivadavia 1 - Alvarado 0

Indep. (Neuquén) 1 - Ferro (La Pampa) 0

Unión (VK) 2 - Desamparados 0

Ayer

Sp. Patria 2 - Crucero 2

Huracán (LH) 0 - Maipú 0



* For Ever Sarmiento fue suspendido por lluvia.