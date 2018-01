Boca y River cierran la pretemporada con un “super” caliente en Mar del Plata

Se juega el primer superclásico del año, River-Boca, Boca-River, no importa el orden sino lo que hay en juego.

Si bien la connotación es de un partido amistoso en Mar del Plata, acá no hay “amistoso” que valga, se juega por el honor, por la cargada al eterno rival, por el ánimo del fin de semana para lo apasionados.

Este superclásico será un anticipo del que sostendrán el 14 de marzo en Córdoba por la Supercopa Argentina, que tendrá la particularidad de poner en juego un título oficial y cuyo resultado será el primer gran impacto del año para ambos.

Esta noche, a partir de las 22.10, el clásico paralizará país y con todos los ojos puestos en el estadio José María Minella, tanto Guillermo Barros Schelotto como Marcelo Gallardo no querrán dar ventajas con todo lo que implica una potencial victoria o una derrota.

Boca y River llegan al partido con rendimientos irregulares a lo largo de la preparación y conscientes de que, si bien les interesa el resultado, lo más importante comenzará el siguiente fin de semana cuando se reanude el torneo.

Ambos sacudieron el mercado de pases con contrataciones de lujo, pero si lugar a dudas las más resonantes fueron las de Carlos Tevez, por el lado xeneize y Lucas Pratto, en el millonario, quien justamente se inició en el club de La Ribera.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, que vivió una semana tormentosa por el escándalo extra futbolístico de los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, no ha podido ganar desde la vuelta de las vacaciones.

En el debut 2018, que encaró con mayoría de suplentes, perdió con Godoy Cruz en Mendoza y el pasado miércoles, con todo su potencial, cayó por penales ante Aldosivi de Mar del Plata luego de empatar 2-2 en tiempo reglamentario.

El Mellizo no quiere arriesgar más de la cuenta por eso, pese a la importancia intrínseca de un superclásico, armará un equipo mixto con la intención de que todos lleguen en óptimas condiciones al partido frente a Colón de Santa Fe, el sábado próximo, por la Superliga.

Carlos Tevez está confirmado, como también otros de los dos refuerzos sumados en este receso, los laterales Julio Buffarini y Emmanuel Mas.

En la práctica del viernes por la tarde, Barros Schelotto ensayó una formación con línea de tres defensores, pero se especula que sólo fue una prueba coyuntural y que no modificará el esquema para el superclásico.

En River, Marcelo Gallardo dispondrá a la mayoría de los titulares y incluso podría ordenar el debut del refuerzo estrella, el delantero Lucas Pratto, quien fue convocado y comenzará el partido sentado en el banco de suplentes.

A la formación que parará el Muñeco en Mar del Plata sólo le faltaría el arquero Franco Armani y el propio Pratto desde el inicio para convertirse en el equipo ideal del modelo 2018 con el que buscará volver al plano internacional.

Sin lugar a dudas el encuentro también será un parámetro para ver las aspiraciones de ambos en esta temporada pensando en el gran deseo de ambos, la Copa Libertadores de América.

Equipos:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Julián Chicco y Sebastián Pérez; Cristian Espinoza, Carlos Tevez y Gonzalo Maroni; Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borre e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Hora de inicio: 22.10 (Fox Sports).