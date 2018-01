Laia Sanz: “Luciano Benavides tiene un futuro enorme”

Laia Sanz es una de las 14 pilotos que llegaron a este rally Dakar entre 515 competidores y, como se intuía, fue la más destacada de todas.

Tras llegar en el decimoprimer puesto en la última etapa de la categoría motos, la española dialogó con El Tribuno sobre su competencia, pero también le tiró flores a su compañero de equipo (KTM), el salteño Luciano Benavides.

“Me he sentido bien aunque ha sido un Dakar muy duro, pero al mismo tiempo lo he disfrutado mucho y estoy feliz de haber llegado a la meta”, contó con notables gestos de cansancio.

En la etapa 10, mientras la competencia se dirigía desde Salta a Belén, Laia iba detrás del menor de los Benavides hasta que en el kilómetro 219, Luciano sufrió una dura caída que lo llevó a abandonar su primera carrera Dakar. Sanz fue la primera en asistir al piloto salteño.

“Espero que se recupere rápido, fue una lástima su caída y que no haya podido terminar el Dakar. Le deseo lo mejor, seguro que el año que viene va a volver muy fuerte”, sostuvo la española sobre el debutante.

Y luego lo llenó de elogios: “Luciano tiene mucho futuro, es rápido y también tiene a su hermano Kevin cerca que seguro que lo ayudará. En el equipo que está (KTM) también es un buen sitio para mejorar, está en el lugar perfecto”.

Laia culminó la última etapa a 11 minutos de Kevin Benavides, mientras que en la general acumuló casi tres horas más que el campeón, Matthias Walkner. “Estoy contenta de haber corrido en ocho Dakars y haberlos terminados a todos”, cerró.