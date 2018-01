Abierto de Australia: Del Potro fue eliminado en la tercera ronda por Berdych

Los argentinos Juan Martín del Potro (10 en el escalafón mundial ATP) y Nicolás Kicker (93) fueron eliminados hoy en la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia, que se juega en Melbourne, al perder ante el checo Thomas Berdych (19) y el húngaro Martón Fucsovics (85), respectivamente.

El tandilense Del Potro cayó por 6-3, 6-3 y 6-2, en dos horas y 18 minutos de juego, mientras que Kicker fue superado por 6-3, 6-3 y 6-2, en una hora y 56 minutos.

El único argentino que se mantiene en el certamen es el porteño Diego Schwartzman (26) quien tendrá la difícil tarea de jugar ante el español Rafael Nadal, número uno del mundo, en octavos.

Del Potro no tuvo chances ante un Berdych que lució inspirado, con un magnífico saque y que dominó totalmente el desarrolló del partido.

El argentino se mostró sin reacción, no tuvo resto anímico ni físico, permaneció estático y dio la impresión que el gran desgaste que le provocó el triunfo en la segunda ronda ante el ruso Karen Kachanov, en cuatro sets tras tres horas y 49 minutos con un sofocante calor, le pasó factura y lo dejó "vacío".

Ahora Berdych jugará en octavos ante el italiano Fabio Fognini (27) que eliminó en tercera ronda al francés Julien Benneteau (57) por 3-6, 6-2, 6-1, 4-6 y 6-3.

En cuanto a las estadísticas del juego, Del Potro sumó siete doble faltas (20 del checo), el 60 por ciento de efectividad con su saque (60), 62 por ciento de puntos ganados con el primer servicio (77), el 24 por ciento con el segundo saque (42), 26 tiros ganadores (52), errores no forzados 28 (28) y 75 puntos ganados (105).

Por su parte, el sueño de Kicker de llegar por primera vez en su carrera a un octavos de final de un Grand Slam murió ante Fucsovics.

Apoyado en su potente saque, con el que conectó 12 aces y cedió apenas una posibilidad de quiebre, Fucsovics logró avanzar por primera vez en su carrera a una instancia de este tipo ya que hasta este torneo no había ganado un partido en uno de los cuatro grandes certámenes del circuito.

En los números finales del partido Kicker sumó cuatro aces (12 el húngaro), tres doble faltas (ninguna), 60 por ciento de efectividad con su saque (68), 60 por ciento de puntos ganados con su primer saque (78), 37 por ciento de puntos con el segundo servicio (57) y 15 tiros ganadores (35).

El húngaro jugará en octavos de final ante el vencedor del suizo Roger Federer (2) y el francés Richard Gasquet (31).