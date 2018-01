Tweety González, considerado por muchos como “el cuarto Soda”, lanzó una curiosa campaña para homenajear a Gustavo Cerati.

Muchos lo señalan como “El cuarto Soda”, pero él está lejos de considerarse así. Igualmente, al permanecer ligado a la banda durante tantos años, no resulta exagerado definirlo de esa manera. Lo cierto es que los Soda Stereo eran tres, pero decenas de personas -entre músicos, productores y asistentes- los acompañaron de cerca. Y una de esas personas fue Tweety González.

En 1989 comenzó a trabajar como tecladista y programador del grupo hasta su disolución en 1997. Participó en la grabación de los discos Languis, Canción Animal, Dynamo y Confort y música para volar. También colaboró con Gustavo Cerati en su carrera solista en el exitoso álbum Ahí Vamos -del que fue coproductor- y participó como músico invitado en la gira Me Verás Volver -el regreso de Soda Stereo- en 2007. Además, trabajó con Fito Páez, Luis Alberto Spinetta e Illya Kuryaki, entre tantos otros.

-Publicaste en tu cuenta de Twitter un mensaje que pedía que el 11 de agosto, aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, sea declarado el Día del Rock Latinoamericano. ¿Cómo surgió la idea?

-Surgió de casualidad el 4 de septiembre pasado pensando en Gus y lo que significaba para mucha gente. Me salió naturalmente la idea porque creo firmemente que él fue el que propulsó un movimiento a nivel continente que hasta la llegada de Soda no existía, o era muy débil, salvo en Argentina.

-Apenas hiciste la publicación en las redes sociales recibiste el apoyo de mucha gente que te dejó mensajes de aliento y se mostró de acuerdo con la iniciativa. ¿Cómo tomaste ese gesto de los fans?

-Me sorprendió mucho, de hecho fue trending topic de esa mañana por la cantidad de vistas, reposts, etcétera.

Tweety González con Gustavo Cerati y Zeta Bosio (Foto: tweetygonzalez.com)

-Se que tenías una excelente relación con Gustavo. ¿Cómo era en la intimidad con sus amigos y colegas?

-Cuanto menos gente en la habitación había, era más relajado, cosa que viví con Fito (Paéz) también. Era muy afectuoso y preocupado, personalmente me cuidó mucho en la época de Ahí Vamos, ya que yo venía de tener un infarto. Me retaba si comía chocolinas por ejemploà (risas).

-Se dijo mucho que Gustavo era obsesivo, sobre todo cuando estaba en un estudio de grabación. ¿Qué aprendiste de haber trabajado tantos años a su lado y que se pueda decir que aplicás en tu tarea cotidiana a la hora de producir discos?

-El amor a la música más allá del negocio, la búsqueda constante de la originalidad y la perfección, y el trabajo duro.