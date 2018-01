"El PJ necesita un proyecto superador"

"Un presidente se construye en tres meses. El peronismo tiene que pensar en acercarse a la gente y definir qué quiere hacer y con quién", dijo el gobernador Juan Manuel Urtubey en una entrevista con la agencia Infobae, donde se pronunció por un cambio generacional, al que considera inexorable. "Los que me critican por mi relación con el Gobierno nacional deberían mirar las encuestas y verificar cómo le va a cada uno. Me da la impresión de que lo que yo estoy haciendo no le cae mal a la gente".

"El peronismo va a salir para adelante, no para atrás. Debe construir una nueva vía que lo acerque a la gente. Nosotros como fuerza política nos alejamos de lo que es la representación genuina de la sociedad", afirmó el gobernador salteño. "Lo primero es una profunda renovación. En términos de prácticas políticas, de lo que significa la política, de lo que significa el servicio público. Todo eso está en crisis".

Al referirse a la desconexión del PJ con la ciudadanía y a la ausencia de un proyecto, Urtubey recordó "un viejo planteo del General Perón que dice que el pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Me parece que están marchando con la cabeza de los dirigentes. Nosotros seguimos planteando discursos que son políticamente correctos, quedan buenísimos, pero a la gente no le interesan".

"El peronismo tiene que ser una instancia superadora al actual gobierno, donde nosotros no discutamos si Macri es de derecha o de izquierda, sino que veamos cómo el peronismo propone resolver problemas reales de los argentinos, para que la gente pueda pensar que nosotros podemos ser mejores que los que están", concluyó.