Denunció a dos agentes de la vial por cobrar coimas

Un poblador del barrio Fátima de General Mosconi denunció penalmente a dos agentes de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia por cobrar coimas. Los inspectores viales se habían apostado con total impunidad a la altura del paraje Yariguarenda, 13 kilómetros al norte de Tartagal, sobre la ruta nacional 34 con la excusa de realizar el control del tránsito. Cuando fueron convocados por los superiores, luego de la denuncia formalizada por el damnificado, a los dos agentes se les encontraron sumas de entre 5.000 y 2.500 pesos en sus bolsillos.

A las 4 de la mañana, cuando concluyó el control vial, no tuvieron forma de justificar esas sumas de dinero, por lo que ambos fueron apartados momentáneamente de la fuerza, mientras se realizan las investigaciones administrativas y judiciales.

Luego de la denuncia, el damnificado comenzó a recibir amenazas telefónicas por lo que debió cambiar su número de teléfono, pero según confió "nunca me arrepentí de hacer la denuncia; estos tipos estaban acostumbrados a hacer eso y no era la primera vez que me sacaban plata", aseguró.

Tanto a los jefes de guardia en esa Dirección de Tránsito Vial como al resto del personal de control les llamó mucho la atención que el conductor no tuviera en ese momento la documentación correspondiente, dado que por un lado se trata de una ruta nacional por donde no es la primera vez que transita, según el damnificado, y por otro se trata de documentación de suma importancia a la hora de circular por rutas provinciales y nacionales.

Desde el Chaco

El damnificado de 31 años y domiciliado en el barrio Fátima de General Mosconi, es propietario de una camioneta Amarok doble tracción y en su denuncia consignó que pasada la una de la mañana del fin de semana anterior regresaba por la ruta nacional 34 desde el norte cuando a la altura del paraje Virgen de la Peña fue detenido por dos agentes pertenecientes a la Dirección de Tránsito Vial de la Policía de la provincia, quienes le exigieron la documentación del rodado.

Extrañamente el conductor no llevaba consigo el carné de conducir por lo que los agentes le sugirieron pagar una suma de dinero para no secuestrarle el vehículo. "Me dijeron que les diera 3.000 pesos porque la multa por esa infracción era muy elevada; yo les ofrecí darle 1.000 pero se cerraron en que no me iban a dejar circular y se quedaban con la camioneta así que tuve que darles lo que me pedían", refirió en su denuncia el damnificado.

Indignado por la actitud de ambos agentes policiales que se movilizaban a bordo del móvil número 1281, apenas ingresó a Tartagal se dirigió a la comisaría para denunciar la coima a la que había sido expuesto. Cuando los efectivos que se encontraban de guardia a las 2.20 de aquella noche decepcionaron la denuncia de A.M.G. el damnificado, en forma inmediata pusieron en conocimiento de lo sucedido al segundo jefe de la Unidad Regional N§ 4, Néstor Bogarin.

El jefe policial ordenó que los dos agentes inescrupulosos, levantaran el control de ruta y se dirigieran directamente hacia la comisaría 42 de Tartagal. En esa unidad de orden público -ya promediaban las 4 de la madrugada- fueron obligados por el oficial de guardia a mostrar lo que llevaban en sus billeteras.

Uno de los agentes tenía en su poder la suma de 2.332 pesos, en tanto que su compañero llevaba consigo un monto superior, 5.162 pesos; ninguno pudo justificar por qué motivo tenían en su poder dicha suma de dinero en momentos en que se encontraban en pleno control de rutas.

Para los investigadores también resultó extraño el hecho de que el damnificado -en plena madrugada y transitando por una ruta nacional- trajera consigo tanto dinero en efectivo con los peligros que en forma permanente acechan a los conductores aún a plena luz del día.

Sin embargo, más raro les resultó que sobre una ruta nacional en la que los controles por parte de las fuerzas federales y provinciales son constantes y se realizan a toda hora del día y de la noche, no portara la licencia de conducir, a pesar de tratarse de un experimentado conductor de vehículos, quien además dijo que no era la primera vez que los de la Vial le pidieron coimas y los denunció porque esta vez se habían pasaron con el importe exigido, señaló en sede policial el damnificado.

.