Central Norte perdió frente Jujuy Vóley

Un mal resultado se trajo Central Norte desde Jujuy, donde perdió contra Jujuy Vóley por 3 a 0, en el segundo weekend de la Liga A2.

El conjunto salteño no tuvo respuestas a lo largo del partido que se llevó a cabo en el polideportivo del Club Lujan de la vecina provincia.

La victoria jujeña se concretó sin oposiciones y con parciales de 25-15, 25-16 y 25-21. En este último periodo, el cuervo tuvo una leve mejoría pero ya era demasiado tarde.

El equipo que dirige Luis Testa, que tuvo el apoyo de un grupo de hinchas salteños, cometió muchos errores no forzados en los primeros parciales y eso le terminó costando caro. Además, hubo varios fallos polémicos del arbitraje que encabezó el tucumano Roberto Vaca, lo que provocó el reclamo constante del conjunto salteño.

De todos modos, Jujuy Vóley también se mostró efectivo y con un juego muy agresivo en ciertos pasajes del encuentro.

Por su parte, el técnico Testa sabe que el cuervo debe corregir algunos aspectos del juego para no volver a depender de las malas decisiones de terceros.

El equipo inicial de Central Norte formó con Sebastián Albornoz, Mauro Aguilera, Alan Giocoli, Fernando Do espiritu Santo y Augusto Tirapani.

En tanto, el líbero Tomás Hernández sufrió un fuerte golpe en una de sus manos, que lo limitó en el partido y tuvo que ser reemplazo por Jeremias Caso Medina.

Hernández no tendrá inconvenientes para jugar en el próximo weekend pero en las próximas horas se realizará estudios médicos para determinar el grado de lesión.

Central volverá a jugar el próximo fin de semana y tendrá doble fecha. El viernes recibirá, desde las 21.30, a Banco Hispano de San Juan; un día después enfrentará a UVT, otro rival sanjuanino, desde las 21 (ese mismo día Salta Basket enfrentará a Boca en el Delmi, por la Liga Nacional).